SC Verl schießt 1860 München mit Eigentor zum ersten Heimsieg der Saison

Doch hilft ja auch Glücksgöttin Fortuna mit. In der 40. Minute spielten die Teams vor dem Gäste-Tor eher Bolzplatz-Fußball. Gefährlich? Kaum. Dachte man. Dann aber die Panne beim SC: Pass von Joël Zwarts auf Tim Rieder, der links vom Tor stehend aus zu spitzen Winkel offenbar vor das Gehäuse passen wollte.

Verls Innenverteidiger Torge Paetow musste nicht so recht, was er machen sollte und entschied sich schließlich falsch, wollte den Ball offenbar stoppen und fälschte ihn unhaltbar an Tom Müller zum 1:0-Halbzeitstand ab: "Ein brutal unglückliches Gegentor", wie es der Keeper danach beschrieb.

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel zwar an Intensität – auch unter den Akteuren – zu; Zählbares kam jedoch dabei nicht mehr raus. In der Nachspielzeit warfen die Gäste noch einmal alles gefährlich nach vorne. Vergebens. Ein Glückssieg für München zum Start der Englischen Woche. Aber ein Sieg. Am Dienstag geht es dann um 19 Uhr zum SSV Ulm.