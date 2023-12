Wetter-Chaos in München trifft auch TSV 1860! Jetzt herrscht Klarheit zum BVB-Spiel

Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci (60) und seine Spieler des TSV 1860 München müssen am morgigen Sonntag bei Borussia Dortmund II antreten. © Peter Kneffel/dpa

Die Sechzger müssen am morgigen Sonntagabend um 19.30 Uhr im Zuge des 17. Spieltags der 3. Liga auswärts bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund ran - was für ein großes Problem sorgt!

Die Wetterlage in Nordrhein-Westfalen mag zwar ungleich entspannter sein als im Süden Bayerns, das hilft Coach Maurizio Jacobacci (60) und seinem Team aber wenig, wenn man im Freistaat festsitzt.

Wie ein Sprecher des Flughafens in München am heutigen Samstag offiziell mitgeteilt hat, dauert die Sperrung des Airports noch mindestens bis um 6 Uhr des Sonntags an. Betroffen ist davon auch der Flug der Löwen ins Ruhrgebiet, der wie sämtliche anderen längst ersatzlos gestrichen werden musste.



Das gilt ebenso für das Abschlusstraining des TSV 1860, das nicht stattfinden konnte. Alles andere als ideale Bedingungen!