Remis zum Abschluss: 1860 München holt in Zwickau letzten Saisonpunkt

Ein Kampf um jeden Zentimeter: Johan Gomez (l.) geht in dieser Szene in den Zweikampf mit Fabian Greilinger vom TSV 1860 München. © IMAGO / Kruczynski

Bei strahlendem Sonnenschein sollten beim Tabellenvorletzten Punkte für die Oberbayern im Grunde eigentlich kein großes Problem sein.

Allerdings hatten die Mannschaften nicht wirklich Lust auf zappelnde Netze. Chancen - sofern man sie so bezeichnen möchte - gab es auf beiden Seiten, ins Schwitzen kamen die Keeper jedoch kaum. Höchstens das Aluminium bekam ein paar Kratzer.

In einzelnen Phasen schienen die Sachsen etwas motivierter, das Spielgerät in die Maschen zu schieben. Es scheiterte aber an der Gefährlichkeit oder Genauigkeit. Entsprechend jubellos ging es in die letzte Halbzeitpause in dieser Drittliga-Saison.

Dort muss sich dann Marcel Bär gedacht haben: "Sekunde. Mein erstes Tor in dieser Liga schoss ich für Zwickau, dann sollte ich doch auch mein letztes Löwen-Tor in Zwickau schießen."

Kaum zurück auf dem Platz nutzte er in der auslaufenden 47. Minute eine kurze Strafraum-Flanke von Yannick Deichmann, um den ersten Treffer des Tages auf die Anzeigetafel zu zaubern.

Davon hatte sich offenbar Johan Gomez auf der Gegenseite inspirieren lassen, denn in der 65. Minute sorgte er für einen Ausgleichstreffer, bei dem so mancher die Ohren angelegt haben dürfte.