Löwen-Pleite in Dortmund: 1860-Frust greifbar, Jacobacci wackelt

Dortmund - Es sollte ein Befreiungsschlag für den TSV 1860 München werden, am Ende stand allerdings eine 0:3-Pleite bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zu Buche. Die Frustration war spürbar, Maurizio Jacobacci (60) wackelt.

Maurizio Jacobacci (60) und seine Spieler des TSV 1860 München haben am 17. Spieltag der 3. Liga gegen Borussia Dortmund II eine bittere Niederlage kassiert. © imago/eibner

Dabei hatten die Sechzger am gestrigen Sonntag beim Auswärtsspiel im Ruhrgebiet sogar munter losgelegt, sich vor allem in der Anfangsphase und der ersten Hälfte mehrere gute Chancen erspielt.

Das sah auch der Übungsleiter der Münchner so.

"Wir haben eigentlich eine sehr gute erste Halbzeit gespielt", erklärte Jacobacci im Anschluss an die Niederlage und ergänzte: "Wir sollten zur Halbzeit dann natürlich auch entsprechend vorne liegen."

In der Tat hatten seine Spieler mehr als genügend gute Möglichkeiten, mit einem Tor mehr Ruhe in die Partie zu bringen. Wie zuletzt so oft wurden diese aber teilweise geradezu fahrlässig liegen gelassen.

"Das ist natürlich schade für den Aufwand, den wir betrieben haben", betonte Jacobacci, der zugleich die Paraden von Schlussmann David Richter besonders deutlich hervorhob.

Der 24-Jährige agierte vor allem in Durchgang eins stark und hatte zweifelsohne großen Anteil daran, dass zur Pause hinten die Null stand. Nach dieser ließ er zwar leicht nach, die Niederlage haben allerdings andere zu verantworten.