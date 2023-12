Bittere Pleite in Dortmund! 1860-Niedergang setzt sich weiter fort

Fynn Lakenmacher (M.) und seine Mitspieler vom TSV 1860 München haben gegen Borussia Dortmund II in der 3. Liga eine Niederlage kassiert. © imago/osnapix

Zwischen den Pfosten der Löwen stand auch beim Gastspiel im Ruhrgebiet - wie im Vorfeld von Trainer Maurizio Jacobacci angekündigt - David Richter.

Marco Hiller musste angefressen auf der Bank der Gäste Platz nehmen und im Anschluss mit ansehen, wie sein eigentlicher Ersatzmann auch gegen die Borussia einen ansprechenden Eindruck hinterließ.

Vor allem bei gefährlichen Umschaltmomenten der Hausherren war Richter stets auf dem Posten, beim Gegentreffer durch Ole Pohlmann (63. Minute) aber macht- und damit schuldlos. Gleiches galt auch für die weiteren Gegentore, die es kurz vor Schluss gab.

Die Niederlage gegen den BVB, es war bereits die neunte (!) der laufenden Saison, mussten sich an diesem Sonntag andere auf die Fahne schreiben.

Die Vorderleute des neuen Löwen-Stammkeepers, der für den ganzen Trubel in Giesing wohl mit Abstand am wenigsten kann, erarbeiteten sich am anderen Ende des Feldes gegen eine teils bedenklich wackelnde Dortmunder Defensive zwar zahlreiche Chancen, konnten diese aber wie zuletzt so oft nicht nutzen. Nur 18 Treffer nach nun 17 Spielen sprechen eine klare Sprache!



Die Gründe waren gegen den BVB vielfältig. So ließ Julian Guttau nach einer Flanke von Morris Schröter beispielsweise per Kopf eine Hundertprozentige liegen (6. Minute), mehrfach brachte ein Verteidiger gerade noch ein Bein dazwischen oder es war bei Silas Ostrzinski Endstation. Jacobacci wirkte an der Seitenlinie frustriert - und das durchaus lautstark.