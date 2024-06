TSV 1860 München: Präsident Reisinger knöpft sich Investor Ismaik vor

Hasan Ismaik (46, r.) kommt mit Zigarre und Entourage zur Mitgliederversammlung. © Felix Hörhager/dpa

Der Geschäftsmann aus Jordanien nahm am Sonntag nach seiner verspäteten Ankunft im Zenith im Münchner Norden in einer der vorderen Reihen der Veranstaltungshalle Platz und verfolgte die hitzige Zusammenkunft an der Seite seiner Entourage.

Ismaik war begleitet von Personenschützern und mit einer Zigarre in der Hand zum Versammlungsort spaziert. Er machte dabei auch von der Menschenschlange vor der Location Aufnahmen mit seinem Mobiltelefon.

Vereinspräsident Robert Reisinger (60) hatte Ismaik zuvor scharf kritisiert. "Der TSV 1860 München ist Drittligist, weil Menschen mit hochtrabenden Plänen und Größenwahn ihn genau dort hingebracht haben", sagte der seit 2017 amtierende Vereinspräsident.

Reisinger sprach von einer "orchestrierten Kampagne" in den vergangenen Wochen mit dem Ziel, "den Verein handlungsunfähig erscheinen zu lassen". Ein "Gefühl der Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit" solle dem Umfeld der Löwen gegenüber vermittelt werden. Das sei "menschlich skrupellos".