Rückkehrer lässt Löwen jubeln! TSV 1860 kämpft und schlägt Freiburg

Zumindest bis zur 31. Minute, als sich Stefan Lex den Ball im Mittelfeld schnappen und diesen nach einem Sprint auf der Außenbahn auf Fynn Lakenmacher an der Strafraumgrenze querlegen konnte. Der Stürmer nahm das Leder völlig freistehend direkt, scheiterte aber am starken Noah Atubolu im Tor der Freiburger, der blitzschnell abgetaucht war.

Auf der Gegenseite hatte Boyamba zwar zwischenzeitlich die Führung auf dem Fuß, vergab nach einem feinen Zuspiel von Holzhauser allerdings halblinks im Sechzehner. Statt in die Maschen zischte das Leder über die Latte (17.). Mehr war von den Hausherren nicht zu sehen, vor allem im letzten Drittel fehlte es einmal mehr an der nötigen Zielstrebig- und Genauigkeit.

Kurz darauf war er nach einer Hereingabe in den Strafraum und einer missglückten Kopfballabwehr von Jesper Verlaat auf den eigenen Kasten mit einer Glanztat erneut zur Stelle (14.). Die Löwen agierten couragiert, hätten sich über einen Rückstand aber nicht beschweren dürfen. Vor allem da Hiller in der 25. Minute bei einem Lattentreffer noch das Glück des Tüchtigen hatte.

Der Österreicher (r.) erzielte gegen den SC Freiburg II am 35. Spieltag der 3. Liga per Freistoß das Tor des Tages zum 1:0 für den TSV 1860 München. © IMAGO/Ulrich Wagner

Im Grünwalder ging es nun munter hin und her, beide Teams lieferten sich einen Schlagabtausch.

Freiburgs Lars Kehl traf nach einer raffinierten Freistoßvariante mit einem Kracher aus knapp 20 Metern vom rechten Strafraumreck zum großen Glück für Hiller und Co. lediglich den Pfosten (39.).

Kurz vor der Pause war es dann Holzhauser, der es ungewollt noch einen Tick besser als Kehl machte.

Bei einem Freistoß aus rund 25 Metern halbrechter Position brachte der Löwen-Akteur das Leder in die Mitte, in der dieses länger und länger werdend an Freund sowie Feind vorbeisegelte und letztendlich in der langen Ecke zur 1:0-Führung einschlug (45.).

Nach der Pause kam die Jacobacci-Truppe mit viel Rückenwind durch den späten Führungstreffer aus der Kabine und drückte auf den zweiten Treffer.

Sowohl der zur zweiten Halbzeit für Lakenmacher eingewechselte Bär, der die Kugel im Strafraum nicht richtig traf (53.), als auch Holzhauser, dessen Schuss aus dem Rückraum in höchster Not abgeblockt werden konnte (55.), hätten erhöhen können.

In einer bis zum Schluss umkämpften Begegnung schenkten sich beide Teams nichts, vor allem die Freiburger warfen in der hektischen Schlussphase nochmals alles nach vorne. Weitere Tore fielen an diesem Samstagnachmittag allerdings nicht mehr.

Für die Löwen geht es in den verbleibenden drei Partien nach dem längst geplatzten Aufstiegstraum darum, sich wie gegen Freiburg mit erhobenem Haupt in die Sommerpause zu verabschieden. Die Gäste, die nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen dürfen, haben trotz der Niederlage weiter den Punkterekord für Zweitvertretungen in der 3. Liga im Visier. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm bringt es aktuell auf 64 Zähler, die Bestmarke hält der FC Bayern II mit 65.