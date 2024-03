Erst Rauch-Protest, dann spätes Spektakel: VfB Stuttgart gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand!

Stuttgart - Von wegen Friede, Freude, Eierkuchen! Die Stimmung bei den Fans des VfB Stuttgart ist auf dem Siedepunkt und dürfte am Sonntag kaum besser geworden sein. Im Schwaben-Derby gegen den 1. FC Heidenheim protestierten sie mit dicken Rauchschwaden, ehe ihre Mannschaft eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gab und gerade so noch einen Punkt rettete.

Deniz Undav (r.) rettete dem VfB Stuttgart zwar noch das Unentschieden, aber zwischenzeitlich schien der Sieg schon eingetütet. © Tom Weller/dpa

Innerhalb von nicht einmal 120 Sekunden riss Tim Kleindienst den Hausherren in der MHP-Arena den bereits sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

Zunächst half Stuttgarts Keeper Alex Nübel beim Stand von 2:0 für den VfB mit einem dicken Bock sowie Eigentor mit, als er einen Kopfball des FCH-Stürmers schon gefangen hatte, dann aber über die Linie kullern ließ (62).

Eigentlich war der VfB da trotzdem noch in der Spur, doch kurz vor dem Ende kam es knüppeldick. In der 84. Minute drückte Kleindienst nach Beste-Flanke nämlich den Ausgleich ein und nur Momente später köpfte er den Aufsteiger auch noch in Front (85.).

Als alles schon auf einen Heidenheimer Sieg hindeute, holte sich Nikola Dovedan einen fragwürdigen Platzverweis ab (90.+6), was von Neu-Nationalspieler Deniz Undav in der letzten Aktion des Duells mit dem dramatischen Treffer zum 3:3-Endstand bestraft wurde.

Das hitzige Ende des Derbys wurde dabei bereits von einem feurigen Beginn eingeläutet. Zehn Minuten herrschte in der eigentlich so stimmungsvollen Cannstatter Kurve bedächtiges Schweigen, dann drückten die Ultras ihren Unmut mit dunkel qualmender Pyrotechnik aus.