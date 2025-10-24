"Ethnisch motiviert": VfB-Knipser Undav nach Türkei-Auftritt rassistisch beleidigt

Istanbul (Türkei) - Der VfB Stuttgart kassierte am Donnerstagabend den nächsten Dämpfer auf internationaler Ebene. Nach der 0:1-Pleite bei Fenerbahce Istanbul müssen sich die Schwaben zumindest erste Sorgen ums Überstehen der Europa-League-Vorrunde machen. Für DFB-Angreifer Deniz Undav (29) hatte der Auftritt auch noch hässliche Folgen abseits des Rasens.

Deniz Undav (29) wurde nach dem EL-Spiel bei Fenerbahce Istanbul im Internet angefeindet. © Tom Weller/dpa

Der 29-Jährige wurde im Zuge der Partie nämlich in den sozialen Netzwerken übel beleidigt, wie die Informationsstelle Antikurdischer Rassismus (IAKR) mitteilte.

Schon seit Monaten sehe sich der Stürmer "gezielten rassistischen und ethnisch motivierten Anfeindungen" ausgesetzt, seit er sich im vergangenen Jahr öffentlich selbst als kurdisch-jesidischer Mensch verortet hatte, hieß es in dem Statement weiter.



Nach dem Duell im Hexenkessel Şükrü-Saracoğlu-Stadion und einer kurzen - und halb so wilden - Auseinandersetzung mit dem türkischen Fener-Mittelfeldspieler Ismail Yuksek (26) hätten die Feindseligkeiten einen "neuen Höhepunkt" erreicht.

"In der Folge entbrannten in den sozialen Medien erneut rassistische und antikurdische Hetzkampagnen gegen den in Niedersachsen geborenen Fußballer", so die IAKR.

Ohnehin wurde die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß (43) beinahe während der gesamten Partie ausgepfiffen, anschließend konnte sich der Klub aus Istanbul auch eine Online-Spitze nicht verkneifen.