Bundesliga-Relegation im Liveticker: Vereinslegende ersetzt Stinkstiefel - Luthe im Fokus!

Bochum - Das Tauziehen um die Bundesliga steigt im Westen der Republik! Der VfL Bochum will den Grundstein für den Verbleib im Oberhaus legen, während Fortuna Düsseldorf den Aufstieg im Visier hat.

In unserem Liveticker bleibt Ihr im Relegations-Hinspiel am Ball!

Die Vorzeichen könnten - wie so häufig in der Relegation - unterschiedlicher kaum sein. Während beim VfL nach dem Eklat um Stammkeeper Manuel Riemann Land unter herrscht, hat die Fortuna seit 14 Spielen nicht mehr verloren.

Außerdem scheint der Bundesligist in der Relegation generell im Vorteil zu sein. 15 Mal wurde die seit der Wiedereinführung 2009 bislang ausgespielt, nur Nürnberg (2009), Union Berlin (2019) und ein weiterer Verein setzten sich dabei gegen den höherklassigen Gegner durch. Beim Dritten im Bunde handelt es sich allerdings ausgerechnet um die Fortuna, die 2012 Hertha BSC in die 2. Bundesliga schickte und dafür selbst raufging.

In 63 Duellen zwischen beiden Klubs verließ der VfL den Platz 24 Mal als Sieger, zudem gab es 22 Unentschieden. Für Düsseldorf stehen nur 17 Siege zu Buche.

Vom Sänger der Vereinshymne gab es dabei noch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Dortmund und Elfer-Szene im Spiel gegen Freiburg, doch das alles sei jetzt egal. "Pölt die Pille inne Kantenne", so die Ansage der deutschen Musik-Ikone.

Vereinslegende Andreas Luthe ersetzt nämlich Riemann - und hat daher ein ganz besonderes Augenmerk auf sich liegen. Sollte sich der Routinier einen Patzer erlauben, dürfte das die Stimmung in Bochum nicht gerade verbessern.

Der aus Hannover stammende Sportfachwirt ist bereits seit 2018 in der Bundesliga an der Pfeife. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Christian Gittelmann (41) und Jan Clemens Neitzel-Petersen (37). Vierter Offizieller ist Patrick Ittrich (45), als VAR fungiert Johann Pfeifer (40).

Der Flügelstürmer hat in der abgelaufenen Zweitliga-Saison satte 22 Tore erzielt und dazu noch neun Assists verteilt. Damit ist er gemeinsam mit Robert Glatzel (30) vom HSV bester Torschütze und bester Scorer des Unterhauses geworden. Nicht umsonst sind schon mehrere Bundesligisten an dem dynamischen Linksaußen dran.

"Das Bremen-Spiel war schlecht, wir haben zurecht hoch verloren. Es ist aufgearbeitet. Wir haben nun zunächst das Heimspiel", erklärte VfL-Trainer Heiko Butscher (43) auf der Pressekonferenz vor dem Relegations-Showdown.

"Jeder kennt unsere Stärke hier. Der Fokus liegt erstmal nur auf Donnerstag, das Spiel wollen wir siegreich gestalten", fügte der Ex-Profi an.

Und in der Tat: An der Castroper Straße weist Bochum auch in dieser Saison mit insgesamt 23 Punkten eine positive Bilanz auf, belegt damit den 12. Platz der Bundesliga-Heimtabelle.