Fortuna mit einem Bein in der Bundesliga: Bochum vergrault eigene Fans schon im Hinspiel!

In der 86. Minute verließen die ersten Fans in Blau das heimische Ruhrstadion, sie hatten genug gesehen.

"Meine Mannschaft hat alles umgesetzt, was ich von ihr verlangt habe. Aber wir haben auch mal Glück gehabt", fügte der 49-Jährige an. "Heute hat meine Mannschaft die Tür aufgemacht, aber jetzt muss sie auch durchgehen."

Fortuna-Trainer Daniel Thioune traut dem Braten noch nicht völlig: "Am Ende des Tages hat diese Bochumer Mannschaft vor ein paar Wochen in Berlin geführt und den FC Bayern München hier geschlagen", sagte der Coach im Anschluss.

"Wir haben das Spiel heute definitiv in der 2. Halbzeit verloren, da haben wir nicht mehr unser Spiel durchgezogen und uns auskontern lassen, das darf nicht passieren", erklärte Kevin Stöger nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon.

Abpfiff: In denen passiert aber nichts mehr, dann greift Schröder zur Pfeife. Der VfL Bochum verliert das Relegations-Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Ende vor heimischer Kulisse im Ruhrstadion mit 0:3 und steht vor dem Abstieg, während sich der Zweitligist schon mal mit Reisen nach München, Dortmund und Leipzig anfreunden kann.

86. Minute: Die ersten Bochum-Fans haben die Nase voll und machen sich auf den Heimweg. Im Relegations-Hinspiel wohlgemerkt.

84. Minute: Kurz darauf nochmal Tzolis, wieder ist Luthe in allerhöchster Not da.

83. Minute: Und da wäre es auch fast schon passiert! Klaus setzt sich gegen drei Bochumer durch, Luthe lenkt seinen Abschluss aber an die Querlatte. Der Nachschuss von Tzolis geht vorbei.

78. Minute: Bochum wankt hier dem Abstieg entgegen, während sich die Fortunen immer mehr in einen Rausch spielen und noch auf das vierte Tor gehen. Dabei war der VfL vor einigen Wochen in der Bundesliga schon so gut wie gerettet. So schnell kann es gehen im Fußball.