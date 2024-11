Sie streiten sich eigentlich vor Gericht: VfL Bochum holt gefeuerten Riemann zurück

Manuel Riemann (36, r.) mit seinem Anwalt Horst Kletke im August beim ersten Termin vor dem Bochumer Arbeitsgericht. © IMAGO/Funke Foto Services

Der Ruhrpott-Klub schaffte auf dramatische Art und Weise den Klassenerhalt und holte den Keeper trotz laufenden Vertrages bis Ende Juni 2025 nicht zurück ins Team.

Bis jetzt! Denn wie mehrere Medien berichten, machen die Verantwortlichen eine Rolle rückwärts und begnadigen den Mann, der seit neun Jahren zwischen den Pfosten des Klubs stand.

Dabei trafen sich beide Parteien bereits vor Gericht, Riemann war gerichtlich gegen seinen Rauswurf vorgegangen. Eigentlich sollte am Dienstag der nächste Termin vor dem Arbeitsgericht anstehen, doch auf den verzichtete der VfL.

Der Verein hatte seinem Torwart vorgeworfen, Mitspieler nicht nur verbal, sondern auch fast körperlich angegriffen zu haben. Laut Bild-Informationen wäre es für den Verein aber schwierig geworden, gewisse Vorwürfe zu belegen.

Zudem zeichnete sich ab, dass Riemann kein Interesse an einem finanziellen Ausgleich hat, sondern so schnell wie möglich tatsächlich wieder im Kasten stehen will.