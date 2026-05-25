25.05.2026 23:38 Drama in der Relegation! Wolfsburg steigt erstmals aus Bundesliga ab, Paderborn geht rauf

Der VfL Wolfsburg verliert das Rückspiel mit 1:2 nach Verlängerung beim SC Paderborn und steigt erstmals aus der Bundesliga ab.

Von Florian Mentele

Paderborn - Was für ein Herzschlagfinale in der Relegation! Der VfL Wolfsburg verliert das Rückspiel mit 1:2 nach Verlängerung beim SC Paderborn und steigt erstmals aus der Bundesliga ab. Auf der anderen Seite feiern die Ostwestfalen den Sprung ins Oberhaus.

Nach 29 Jahren, einem Meistertitel und einem DFB-Pokalsieg ist die Bundesligareise für die Wölfe vorerst beendet, selbst Trainer-Urgestein Dieter Hecking konnte die Niedersachsen am Ende nicht mehr retten. Fast bezeichnend lief das Finale um den Klassenerhalt für den VfL ab. Eigentlich erwischten die Gäste nach nicht einmal 180 Sekunden einen Sahne-Start und gingen durch Pejcinovic (3.) in Führung, doch Joakim Maehle erwies seinen Kollegen wenig später einen Bärendienst und holte sich innerhalb weniger Zeigerumdrehungen zwei Gelbe Karten für den Platzverweis ab. Fortan spielte fast nur noch der Zweitligist, was Bilbija noch vor der Pause mit dem Ausgleich belohnte. Auch ein Sieg in der regulären Spielzeit wäre für den SCP aufgrund zahlreicher Chancen gegen harmlose und wackelnde Wölfe absolut verdient gewesen, doch die Kugel wollte nicht rein. Bis zur 100. Minute: Dann fand Klublegende Sven Michel am langen Pfosten Laurin Curda, der das Tor zum Aufstieg erzielte und den Startschuss zur großen Party in Paderborn gab. Endstand: SC Paderborn - VfL Wolfsburg 2:1 Torschützen: 0:1 Dzenan Pejcinovic (3.), 1:1 Filip Bilbija (38.), 2:1 Laurin Curda (100.) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Joakim Maehle (14.) In unserem TAG24-Liveticker zum Relegationsrückspiel könnt Ihr alle Highlights noch einmal nachlesen.

Party in Paderborn! Spieler und Fans feiern gemeinsam den Aufstieg. © Swen Pförtner/dpa

23.34 Uhr: SCP-Trainer Ralf Kettemann braucht einen Moment

Auch Paderborns Coach Ralf Kettemann sprach am Sky-Mikrofon über den Aufstieg und die Zukunft des Klubs: "Es ist schwer zu beschreiben. Ich habe kurz Ruhe gebraucht, brauche jetzt eh ein bisschen Ruhe. Es ist surreal. Ich hatte schon vorher gesagt, dass ich mir kurz einen Moment gönne, um mal durchzuatmen. (...) Der SC Paderborn ist schon zweimal aufgestiegen, aber noch nicht dringeblieben. Da müssen wir jetzt gute Entscheidungen treffen. Die wichtigste Entscheidung ist, dass wir heute Abend erstmal einen durch den Tisch treten. Und morgen auch nochmal, und übermorgen wohl auch nochmal."

23.27 Uhr: Sven Michel hat einen langen Abend vor sich

Klub-Ikone Sven Michel freute sich nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon über den Aufstieg, auf die Feier - und hatte eine ganz besondere Aufgabe für seinen Trainer Ralf Kettemann: "Heute Abend wird sehr, sehr lang. Bis morgen und noch länger. Ich glaube, wir haben ein Riesenspiel gemacht. Klar, die Gelb-Rote Karte spielt uns in die Karten, aber über beide Spiele und die ganze Saison gesehen, haben wir absolut verdient gewonnen", so Michel, der von Kettemann forderte: "Der muss sich komplett aus dem Leben schießen. Ich bring den auch ins Krankenhaus, das ist mir egal. Aber der soll sich komplett aus dem Leben schießen."

Mit dem Abpfiff gab es in der Home Deluxe Arena kein Halten mehr. © Swen Pförtner/dpa

23.15 Uhr: Jetzt gibt es in Paderborn den geordneten Platzsturm. Der Stadionsprecher sagt an, welche Sektionen als erstes auf den heiligen Rasen dürfen, alles läuft hier sehr geordnet ab. Das Grün füllt sich, die Party beginnt!

23.10 Uhr: Ganz anders die Stimmung beim SCP! Vereinzelt haben es ein paar Fans aufs Spielfeld geschafft, alle feiern miteinander, das Bier fließt, es werden Selfies gemacht. Für solche Momente ist man Fußballer und Fan geworden. Glückwunsch an Paderborn, die sich den Aufstieg im Rückspiel hier redlich verdient haben.

23.08 Uhr: Die Wolfsburger Spieler müssen aktuell von den Sicherheitskräften geschützt werden, weil die mitgereisten Fans aus dem Gästeblock Gegenstände runterwerfen. Unschöne Szenen.

SC Paderborn steigt auf, der VfL Wolfsburg muss runter!

Abpfiff: Das war es! Der VfL Wolfsburg steigt das erste Mal überhaupt aus der Bundesliga ab und der SC Paderborn geht nach einem irren Relegations-Drama rauf.

120. Minute +2: Paderborn holt noch einen Freistoß raus.

120. Minute +1: Wieder Shiogai! Nach der Ecke köpft der Japaner erneut, Seimen packt aber zu. Zwei Minuten bleiben den Wölfen noch.

120. Minute: Fast der Ausgleich! Shiogai kommt nach einer Flanke von links zum Kopfball, Seimen reißt die Arme hoch und pariert.

119. Minute: ... der fällige Freistoß bringt aber keine Gefahr.

119. Minute: Souza zieht an, treibt den Ball nach vorn und wird von Michel gefoult ...

117. Minute: Kommt der VfL noch einmal zu einer guten Gelegenheit? Paderborn lässt wenig Handfestes zu, während die Fans auf den Rängen schon den möglichen Aufstieg und ihren Klub feiern.

Sven Michel verpasst die Entscheidung

115. Minute: Michel hat die Entscheidung bei einem Konter auf dem Fuß, trifft aber nur das Außennetz!

114. Minute: Koulierakis protestiert nach einer Abstoß-Entscheidung lautstark, die Nerven bei den Wölfen liegen blank. Anschließend lässt sich Seimen wieder viel Zeit, die VfB-Leihgabe bettelt um eine Gelbe Karte, aber die wird er gern mitnehmen.

111. Minute: Shiogai bringt sich in Schussposition, jagt die Kugel dann aber weit über den Paderborner Kasten.

110. Minute: Der Noch-Zweitligist macht das jetzt clever und dreht vor allem in eigenem Ballbesitz an der Uhr, während den Wölfen immer mehr die Zeit davonläuft.

106. Minute: Hecking zieht seine letzten Trümpfe: Shiogai und Amoura kommen für den total kaputten Vavro sowie Kumbedi.

Halbzeit: Pause in der Verlängerung.

105. Minute +1: Eriksen zieht einen Freistoß gefährlich vor den Paderborner Kasten, ein Wolfsburger steht aber im Abseits.

104. Minute: Die Wölfe berappeln sich nochmal, finden aber zunächst keine Lücke.

Das Tor zur Bundesliga? Laurin Curda bringt den SCP in der Verlängerung in Front. © INA FASSBENDER / AFP

Laurin Curda schießt den SC Paderborn auf Aufstiegskurs!

100. Minute: TOOOOOOOR für Paderborn, Curda trifft zum 2:1! Michel flankt von der linken Seite an den langen Pfosten, wo der SCP-Rechtsaußen komplett blank steht und überlegt mit der Innenseite flach links unten einschiebt.

99. Minute: Auf der anderen Seite muss Mika Baur mit Krämpfen raus, Nick Bätzner soll jetzt den Aufstieg klarmachen.

98. Minute: Jonas Wind und Jesper Lindström kommen bei Wolfsburg für Pejcinovic und Daghim.

95. Minute: Kumbedi stochert eine Hansen-Flanke aus dem Halbfeld vorm einschussbereiten Michel zur Ecke. Der VfL schwimmt jetzt wieder gewaltig, aber sollte der Zweitligist das hier am Ende verlieren, werden sich die Ostwestfalen über ihre eigene Effizienz tierisch ärgern.

94. Minute: Baur flankt von links und findet Tigges, dessen Kopfball segelt aufs obere Tornetz.

93. Minute: Der SCP macht da weiter, wo er in der regulären Spielzeit aufgehört hat, und rennt in Richtung Wölfe-Strafraum an. Grabara entschärft einen abgefälschten Versuch von Götze gerade so.

91. Minute: Die Verlängerung in Paderborn ist unterwegs!

Die Relegation geht in die Verlängerung!

Abpfiff: Der Lucky Punch bleibt für beide Teams aus, wir erleben eine Verlängerung!

90. Minute +2: Schon wieder Aluminium für den SC Paderborn! Sven Michel hat den Last-Minute-Aufstieg auf dem Kopf, setzt das Leder aber nur an den linken Pfosten. Was für ein Drama in Ostwestfalen.

90. Minute: Drei Minuten gibt es vorerst an Nachschlag.

89. Minute: Tigges kommt nach einer Mohr-Ecke zwar ran, bugsiert das Spielgerät aber vorbei an grabaras Kasten.

87. Minute: Wieder rüber auf die andere Seite: Bilbija wurstelt sich rechts in den Strafraum, sein Schuss donnert aber nur ans Außennetz.

86. Minute: Die Niedersachsen befreien sich mal, dann legt Eriksen für Souza auf, dessen Distanzknaller aber abgeblockt wird.

85. Minute: Die Hausherren blasen zur Schlussoffensive der regulären Spielzeit und schnüren die Wölfe noch einmal hinten ein.

79. Minute: Eriksen bekommt den Ball im eigenen Strafraum an die Hand, Zwayer zeigt aber nicht auf den Punkt und wird von seinem VAR Dingert bestätigt.

77. Minute: Das Torschussverhältnis beträgt übrigens 23:1 für Paderborn. Die letzten Minuten deutet sich aber trotzdem irgendwie eine Verlängerung an, denn der VfL ist langsam aber sicher deutlich besser drin und kann die Hausherren besser im Spielaufbau stören.

75. Minute: Steffen Tigges kommt im VfL-Strafraum zum Schuss, erneut wirft sich Vavro dazwischen. Der Ball geht an die Hand, aber die war angelegt und der Abschluss kam aus sehr kurzer Distanz. Folgerichtig kein Elfer.

73. Minute: Nächster Doppelwechsel beim SCP: Brackelmann, wohl leicht angeschlagen, und Youngster Ruben Müller haben Feierabend, Felix Götze und Talent Niklas Mohr dürfen ran.

73. Minute: Tatsächlich haben die Wölfe jetzt offenbar gemerkt, um was es hier geht und dass es in einer Verlängerung in Unterzahl vielleicht nicht unbedingt einfacher wird. Die Hecking-Truppe lässt jetzt den Ball laufen und kann selbst mal sowas wie Druck entwickeln. Paderborn nutzt die Phase allem Anschein nach zum Durchschnaufen.

70. Minute: Kettemann wechselt doppelt: Steffen Tigges und Vereinslegende Sven Michel kommen für Stefano Marino und Sebastian Klaas. Frischer Wind mit viel Erfahrung für die Offensive.

67. Minute: Zum ersten Mal Entlastung für den VfL: Kumbedi bekommt gleich zweimal die Chance auf eine Hereingabe von der Grundlinie, Daghim kann diese aber jeweils nicht verwerten.

65. Minute: Der SCP führt eine Ecke kurz aus, Müller kommt aus rund 14 Metern zum Schuss - drüber.

63. Minute: Wolfsburg kann sich aus der Paderborner Umklammerung einfach gar nicht mehr befreien, das wird Hecking überhaupt nicht gefallen. Wenn man nicht wüsste, wer hier der Bundesligist ist, drauf kommen würde man anhand des Spiels wohl nicht. Selbst der Platzverweis ist bei dieser krassen Überlegenheit der Hausherren nur noch eine dürftige Ausrede.

Sebastian Klaas trifft den Pfosten!

61. Minute: Jetzt rettet der Pfosten die Wölfe! Klaas kommt zentral an die Kugel und schließt mit dem Außenrist ab, dann schlägt der Ball gegen das Gebälk. Da hätte Grabara gar keine Chance gehabt.

58. Minute: Brackelmann hält aus der Distanz drauf, Grabara wehrt zur Seite ab.

Stefano Marino (vorn) hätte den SCP hier beinahe in Führung gebracht. © Swen Pförtner/dpa

Stefano Marino lässt die Führung liegen!

56. Minute: Das MUSS das 2:1 sein! Brackelmann flankt wuchtig von der linken Seite genau auf Marino, der ganz frei hochsteigen und köpfen darf. Allerdings setzt Deutsch-Italiener zu hoch an, der Abschluss rauscht übers linke Lattenkreuz.

56. Minute: Die Wolfsburger schwimmen weiter durch den eigenen Sechzehner, während der Zweitligist unaufhörlich anrennt. So ist die Paderborner Führung nur eine Frage der Zeit.

Belocian rettet den VfL Wolfsburg auf der Linie!

50. Minute: Fast das 2:1 für Paderborn! Marino verlängert die Ecke über den geschlagenen Grabara in Richtung Tor, doch kurz bevor der Ball über die Linie geht, wirft sich Belocian rein und rettet die Wölfe. Den Nachschuss von Klaas lenkt Eriksen dann ins Toraus ab. Eine Riesenchance zur Führung.

49. Minute: Brackelmann fasst sich ein Herz, aber Vavro hält den Fuß rein und klärt zur nächsten Ecke für die Ostwestfalen.

48. Minute: Die Niedersachsen können die Kugel mal einige Momente in den eigenen Reihen halten, jetzt rollt der Gastgeber aber schon wieder an.

Die zweite Halbzeit beginnt! Wie kommt der VfL Wolfsburg jetzt aus der Kabine?

46. Minute: Weiter geht's in Paderborn!

Halbzeit: Eigentlich erwischten die Wölfe in Paderborn einen Sahne-Start und gingen nach nicht einmal 180 Sekunden in Führung, doch rund elf Minuten später erwies Joakim Maehle seiner Mannschaft mit einer blitzschnellen Gelb-Roten einen absoluten Bärendienst. Fortan spielte nur noch der SCP, der dabei auch stets die Ruhe behielt und sich schließlich in der 38. Minute nach einer augenscheinlich perfekt einstudierten Einwurf-Variante belohnte. Für die Hecking-Elf wird das jetzt eine unfassbar schwere Aufgabe.