25.05.2026 19:33 Relegation live: Hier läuft Paderborn gegen Wolfsburg heute im TV

Das Rückspiel der Relegation zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg heute im TAG24-Liveticker.

Von Florian Mentele

Paderborn - Heute zählt es! Kann der VfL Wolfsburg ab 20.30 Uhr im Rückspiel der Relegation den Abstieg aus der Bundesliga abwenden oder feiert der SC Paderborn den Sprung ins deutsche Oberhaus?

Durch das torlose Unentschieden im Hinspiel am vergangenen Donnerstag geht es heute wieder bei null los. Auf beide Teams wartet damit ein absolutes Finale! Nur einen Vorteil genießt der Zweitligist: Der SCP darf heute vor heimischer Kulisse in der Home Deluxe Arena um den Aufstieg kämpfen und darauf hoffen, dass die Fans zum Zünglein an der Waage werden. In unserem TAG24-Liveticker zum Relegationsrückspiel versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Highlights.

19.33 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Beide Teams starten im Vergleich zum Hinspiel wie erwartet mit je einer Veränderung in die Partie. Beim SCP rückt Baur für Sticker in die Mannschaft, bei den Wölfen muss Gerhardt für Souza weichen. SC Paderborn: Seimen - Hansen, Brackelmann, Scheller - Curda, Bilbija, Castaneda, Baur - Klaar, Müller - Marino VfL Wolfsburg: Grabara - Belocian, Koulerakis, Vavro - Kumbedi, Souza, Maehle - Eriksen, Svanberg - Daghim, Pejcinovic

19.17 Uhr: Auch das Rückspiel der Relegation läuft im Free-TV

Wie schon zum ersten Duell überträgt Sat.1 die Bundesliga-Relegation ab 19.50 Uhr im Free-TV. Matthias Opdenhövel (55) führt als Moderator durch die Sendung, Markus Babbel (53) stellt seine Expertise zur Verfügung und Jonas Friedrich (45) ist als Kommentator im Einsatz. Daneben läuft das Spiel auch im kostenfreien Livestream auf Joyn und ran.de sowie im Bezahlabo bei Sky bzw. WOW. Wenn Ihr es nicht vor den Fernseher schafft, dann bleibt Ihr bei uns im TAG24-Liveticker aber natürlich auch stets auf dem neuesten Stand.

Matthias Opdenhövel moderiert heute die Relegation auf Sat.1. © Sven Hoppe/dpa

19.04 Uhr: Die Personallage bei beiden Mannschaften

Aufseiten des Zweitligisten wird definitiv Jonah Sticker (22) fehlen, denn der Abwehrmann hat im Hinspiel kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte gesehen. Dafür kehrt allerdings Leistungsträger Mika Baur (21) nach seiner Gelbsperre zurück ins Team von Trainer Ralf Kettemann (39). Neben Sticker müssen die Langzeitverletzten Marcel Hoffmeier (26) und Raphael Obermair (30) weiter passen. Bei den Wölfen ist Patrick Wimmer (24) wegen muskulärer Probleme weiterhin keine Option, dafür kehrt Vinicius Souza (26) nach Gelbsperre zurück. Kapitän Maxi Arnold (31), Bence Dárdei (20), Jenson Seelt (23) und Rogerio (28) sind zudem verletzt.

18.50 Uhr: Dieter Hecking bleibt vor dem zweiten Teil der Relegation tiefenentspannt

VfL-Coach Dieter Hecking (61) kann sich heute ein Denkmal in Wolfsburg setzen, wenn er den zwischendurch bereits totgeglaubten Klub doch noch zum Klassenerhalt führt. Von Anspannung fehlt beim Routinier allerdings jede Spur. "Ich bin lange genug dabei. Ich habe alles gesagt. Es ist genauso gekommen: Es wird jetzt das Endspiel sein. Wir haben immer darauf hingearbeitet", sagte der 61-Jährige auf der abschließenden Pressekonferenz am Sonntag. Das DFB-Pokalfinale am Samstag hat sich der Trainerfuchs nicht angeschaut, stattdessen war er auf der Landesgartenschau. "Es war für mich ein entspannter Familientag. Meine Kinder waren alle da. Meine Enkelkinder waren alle da. Das muss man auch machen. Warum soll ich mein Leben nur wegen eines Spieles umändern? Ich genieße das, auch mal nicht an Fußball zu denken", so Hecking. Auf die Frage, ob er auch Elfmeterschießen hat trainieren lassen, antwortete er trocken: "Nein."

Baut sich Dieter Hecking (61, r.) mit der Rettung seiner Wölfe heute ein Denkmal? © Swen Pförtner/dpa

18.30 Uhr: Bleibt der VfL Wolfsburg drin oder steigt der SC Paderborn auf?