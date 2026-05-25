25.05.2026 22:53 Relegation live: Paderborn belohnt sich in der Verlängerung, Wölfe vor dem Abstieg!

Das Rückspiel der Relegation zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg heute im TAG24-Liveticker.

Von Florian Mentele

Paderborn - Heute zählt es! Kann der VfL Wolfsburg im Rückspiel der Relegation (Hinspiel 0:0) den Abstieg aus der Bundesliga abwenden oder feiert der SC Paderborn den Sprung ins deutsche Oberhaus?

Aktueller Spielstand: SC Paderborn - VfL Wolfsburg 2:1 Torschützen: 0:1 Dzenan Pejcinovic (3.), 1:1 Filip Bilbija (38.), 2:1 Laurin Curda (100.) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Joakim Maehle (14.) In unserem TAG24-Liveticker zum Relegationsrückspiel versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Highlights.

111. Minute: Shiogai bringt sich in Schussposition, jagt die Kugel dann aber weit über den Paderborner Kasten.

110. Minute: Der Noch-Zweitligist macht das jetzt clever und dreht vor allem in eigenem Ballbesitz an der Uhr, während den Wölfen immer mehr die Zeit davonläuft.

106. Minute: Hecking zieht seine letzten Trümpfe: Shiogai und Amoura kommen für den total kaputten Vavro sowie Kumbedi.

Halbzeit: Pause in der Verlängerung.

105. Minute +1: Eriksen zieht einen Freistoß gefährlich vor den Paderborner Kasten, ein Wolfsburger steht aber im Abseits.

104. Minute: Die Wölfe berappeln sich nochmal, finden aber zunächst keine Lücke.

Das Tor zur Bundesliga? Laurin Curda bringt den SCP in der Verlängerung in Front. © INA FASSBENDER / AFP

Laurin Curda schießt den SC Paderborn auf Aufstiegskurs!

100. Minute: TOOOOOOOR für Paderborn, Curda trifft zum 2:1! Michel flankt von der linken Seite an den langen Pfosten, wo der SCP-Rechtsaußen komplett blank steht und überlegt mit der Innenseite flach links unten einschiebt.

99. Minute: Auf der anderen Seite muss Mika Baur mit Krämpfen raus, Nick Bätzner soll jetzt den Aufstieg klarmachen.

98. Minute: Jonas Wind und Jesper Lindström kommen bei Wolfsburg für Pejcinovic und Daghim.

95. Minute: Kumbedi stochert eine Hansen-Flanke aus dem Halbfeld vorm einschussbereiten Michel zur Ecke. Der VfL schwimmt jetzt wieder gewaltig, aber sollte der Zweitligist das hier am Ende verlieren, werden sich die Ostwestfalen über ihre eigene Effizienz tierisch ärgern.

94. Minute: Baur flankt von links und findet Tigges, dessen Kopfball segelt aufs obere Tornetz.

93. Minute: Der SCP macht da weiter, wo er in der regulären Spielzeit aufgehört hat, und rennt in Richtung Wölfe-Strafraum an. Grabara entschärft einen abgefälschten Versuch von Götze gerade so.

91. Minute: Die Verlängerung in Paderborn ist unterwegs!

Die Relegation geht in die Verlängerung!

Abpfiff: Der Lucky Punch bleibt für beide Teams aus, wir erleben eine Verlängerung!

90. Minute +2: Schon wieder Aluminium für den SC Paderborn! Sven Michel hat den Last-Minute-Aufstieg auf dem Kopf, setzt das Leder aber nur an den linken Pfosten. Was für ein Drama in Ostwestfalen.

90. Minute: Drei Minuten gibt es vorerst an Nachschlag.

89. Minute: Tigges kommt nach einer Mohr-Ecke zwar ran, bugsiert das Spielgerät aber vorbei an grabaras Kasten.

87. Minute: Wieder rüber auf die andere Seite: Bilbija wurstelt sich rechts in den Strafraum, sein Schuss donnert aber nur ans Außennetz.

86. Minute: Die Niedersachsen befreien sich mal, dann legt Eriksen für Souza auf, dessen Distanzknaller aber abgeblockt wird.

85. Minute: Die Hausherren blasen zur Schlussoffensive der regulären Spielzeit und schnüren die Wölfe noch einmal hinten ein.

79. Minute: Eriksen bekommt den Ball im eigenen Strafraum an die Hand, Zwayer zeigt aber nicht auf den Punkt und wird von seinem VAR Dingert bestätigt.

77. Minute: Das Torschussverhältnis beträgt übrigens 23:1 für Paderborn. Die letzten Minuten deutet sich aber trotzdem irgendwie eine Verlängerung an, denn der VfL ist langsam aber sicher deutlich besser drin und kann die Hausherren besser im Spielaufbau stören.

75. Minute: Steffen Tigges kommt im VfL-Strafraum zum Schuss, erneut wirft sich Vavro dazwischen. Der Ball geht an die Hand, aber die war angelegt und der Abschluss kam aus sehr kurzer Distanz. Folgerichtig kein Elfer.

73. Minute: Nächster Doppelwechsel beim SCP: Brackelmann, wohl leicht angeschlagen, und Youngster Ruben Müller haben Feierabend, Felix Götze und Talent Niklas Mohr dürfen ran.

73. Minute: Tatsächlich haben die Wölfe jetzt offenbar gemerkt, um was es hier geht und dass es in einer Verlängerung in Unterzahl vielleicht nicht unbedingt einfacher wird. Die Hecking-Truppe lässt jetzt den Ball laufen und kann selbst mal sowas wie Druck entwickeln. Paderborn nutzt die Phase allem Anschein nach zum Durchschnaufen.

70. Minute: Kettemann wechselt doppelt: Steffen Tigges und Vereinslegende Sven Michel kommen für Stefano Marino und Sebastian Klaas. Frischer Wind mit viel Erfahrung für die Offensive.

67. Minute: Zum ersten Mal Entlastung für den VfL: Kumbedi bekommt gleich zweimal die Chance auf eine Hereingabe von der Grundlinie, Daghim kann diese aber jeweils nicht verwerten.

65. Minute: Der SCP führt eine Ecke kurz aus, Müller kommt aus rund 14 Metern zum Schuss - drüber.

63. Minute: Wolfsburg kann sich aus der Paderborner Umklammerung einfach gar nicht mehr befreien, das wird Hecking überhaupt nicht gefallen. Wenn man nicht wüsste, wer hier der Bundesligist ist, drauf kommen würde man anhand des Spiels wohl nicht. Selbst der Platzverweis ist bei dieser krassen Überlegenheit der Hausherren nur noch eine dürftige Ausrede.

Sebastian Klaas trifft den Pfosten!

61. Minute: Jetzt rettet der Pfosten die Wölfe! Klaas kommt zentral an die Kugel und schließt mit dem Außenrist ab, dann schlägt der Ball gegen das Gebälk. Da hätte Grabara gar keine Chance gehabt.

58. Minute: Brackelmann hält aus der Distanz drauf, Grabara wehrt zur Seite ab.

Stefano Marino (vorn) hätte den SCP hier beinahe in Führung gebracht. © Swen Pförtner/dpa

Stefano Marino lässt die Führung liegen!

56. Minute: Das MUSS das 2:1 sein! Brackelmann flankt wuchtig von der linken Seite genau auf Marino, der ganz frei hochsteigen und köpfen darf. Allerdings setzt Deutsch-Italiener zu hoch an, der Abschluss rauscht übers linke Lattenkreuz.

56. Minute: Die Wolfsburger schwimmen weiter durch den eigenen Sechzehner, während der Zweitligist unaufhörlich anrennt. So ist die Paderborner Führung nur eine Frage der Zeit.

Belocian rettet den VfL Wolfsburg auf der Linie!

50. Minute: Fast das 2:1 für Paderborn! Marino verlängert die Ecke über den geschlagenen Grabara in Richtung Tor, doch kurz bevor der Ball über die Linie geht, wirft sich Belocian rein und rettet die Wölfe. Den Nachschuss von Klaas lenkt Eriksen dann ins Toraus ab. Eine Riesenchance zur Führung.

49. Minute: Brackelmann fasst sich ein Herz, aber Vavro hält den Fuß rein und klärt zur nächsten Ecke für die Ostwestfalen.

48. Minute: Die Niedersachsen können die Kugel mal einige Momente in den eigenen Reihen halten, jetzt rollt der Gastgeber aber schon wieder an.

Die zweite Halbzeit beginnt! Wie kommt der VfL Wolfsburg jetzt aus der Kabine?

46. Minute: Weiter geht's in Paderborn!

Halbzeit: Eigentlich erwischten die Wölfe in Paderborn einen Sahne-Start und gingen nach nicht einmal 180 Sekunden in Führung, doch rund elf Minuten später erwies Joakim Maehle seiner Mannschaft mit einer blitzschnellen Gelb-Roten einen absoluten Bärendienst. Fortan spielte nur noch der SCP, der dabei auch stets die Ruhe behielt und sich schließlich in der 38. Minute nach einer augenscheinlich perfekt einstudierten Einwurf-Variante belohnte. Für die Hecking-Elf wird das jetzt eine unfassbar schwere Aufgabe.

Unentschieden zur Pause, aber der VfL Wolfsburg wackelt gewaltig

Halbzeit: Dann ist Pause, das dürfte dem Bundesligisten entgegenkommen. Die Wölfe schleppen sich hier gerade so mit dem 1:1 in die Kabine. Paderborn wird sich vielleicht sogar etwas ärgern, hier nicht direkt nachgelegt zu haben.

45. Minute: Der nächste gute Abschluss von Castaneda, dieses mal flach links vorbei. Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang noch obendrauf.

43. Minute: Die Ostwestfalen befinden sich seit Minuten im Powerplay, der Bundesligist will hier nur noch in die Kabine.

41. Minute: Der Wirkungstreffer sitzt offenbar, Paderborn drückt sofort auf das Zweite, Wolfsburg kann nicht im Ansatz für Entlastung sorgen. Grabara fischt einen Schlenzer von Curda aus der Ecke.

Filip Bilbija stößt die Tür zum Aufstieg des SC Paderborn wieder ein Stück auf! © Swen Pförtner/dpa

Filip Bilbija köpft zum Ausgleich ein!

38. Minute: TOOOOOOR für den SC Paderborn! Brackelmann verlängert einen Curda-Einwurf von der rechten Seite punktgenau in den Fünfmeterraum zu Bilbija, der sich gegen zwei Wolfsburger durchsetzt und per Flugkopfball zum Ausgleich einnetzt. Das hatte sich abgezeichnet.

35. Minute: Guter Versuch! Castaneda jagt einen Volley im Anschluss einer Ecke mit links scharf auf den Wölfe-Kasten, Grabara reagiert bärenstark und pariert.

34. Minute: Die Ecken von Mika Baur finden einfach noch keinen schwarz-blauen Abnehmer, das macht der Bundesligist in der Gefahrenzone bis dato dann doch sehr konsequent.

32. Minute: Klaas flankt an den langen Pfosten, wo Curda per Kopf zurück in die Mitte legt. Dort ist aber Vavro zur Stelle und klärt zur nächsten Paderborner Ecke.

27. Minute: Curda kommt gegen Daghim von hinten und zu spät - die nächste Gelbe. Zwayer muss etwas aufpassen, dass ihm das Spiel nicht entgleitet, er zieht seine Linie aber durch.

26. Minute: Eine abgewehrte Baur-Flanke landet bei Castaneda, der es mit dem Außenrist-Kunstschuss probiert. Das Leder segelt aber letztlich doch deutlich links vorbei.

24. Minute: Souza sieht nach einem taktischen Foul die nächste Gelbe Karte.

23. Minute: Die Hecking-Elf zieht sich jetzt ganz weit zurück und lässt Paderborn spielen. Eine Lücke finden die Ostwestfalen bislang jedoch nicht, Curda bleibt rechts beim Dribbling in Richtung Strafraum hängen.

20. Minute: Der Platzverweis hat den SCP hier sichtlich beflügelt, aktuell drückt die Mannschaft von Ralf Kettemann vehement auf den Ausgleich. Curda verpasst aber nach einer Flanke am langen Pfosten und bekommt auch noch ein Offensivfoul gegen sich gepfiffen.

17. Minute: Baur hat nach einer Marino-Ablage vor dem Wolfsburger Sechzehner etwas Platz und schließt ab - knapp rechts vorbei.

Joakim Maehle (verdeckt) fliegt früh vom Platz! © Swen Pförtner/dpa

Joakim Maehle fliegt mit Gelb-Rot vom Rasen!

14. Minute: Platzverweis für Maehle! Der Däne hatte gerade erst die Verwarnung gesehen und kommt jetzt gegen Mattes Hansen am Mittelkreis viel zu spät. Folgerichtig zeigt Zwayer dem Schienenspieler die Ampelkarte, da blieb auch kein Spielraum für Fingerspitzengefühl. Maehle erweist seiner Mannschaft so natürlich einen Bärendienst.

11. Minute: Kurze Rudelbildung an der Seitenlinie, weil Klaas gegen Maehle zu hart zur Sache geht, der Däne anschließend aber den Ball sperrt. Bilbija mischt sich dann auch noch ein und sieht Gelb, ebenso wie Wolfsburgs Ersatzkeeper Pavao Pervan und Maehle selbst.

9. Minute: Die Hausherren sind um eine zügige Antwort bemüht, aber eine Ecke von rechts findet keinen Abnehmer.

6. Minute: Damit ist auch früh die Frage beantwortet, ob uns eine ähnliche Taktik-Schlacht wie im Hinspiel erwartet. Das wird wohl nicht der Fall sein, denn jetzt sind die Ostwestfalen gleich gefordert.

Dzenan Pejcinovic freut sich über den Sahnestart für die Wölfe! © Swen Pförtner/dpa

Blitzstart für den VfL Wolfsburg!

3. Minute: TOOOOR für den VfL Wolfsburg - das ging fix! Maehle schickt Daghim auf der linken Seite auf die Reise, von der Grundlinie legt der Däne den Ball dann in den Rückraum, wo Pejcinovic einläuft und ihn ganz lässig im unteren linken Eck einnetzt. Blitzstart für den Bundesligisten, doch der SCP hat es den Wölfen auch viel zu einfach gemacht.