25.05.2026 21:22 Relegation live: Paderborn gleicht aus! Wölfe in Unterzahl völlig von der Rolle

Das Rückspiel der Relegation zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg heute im TAG24-Liveticker.

Von Florian Mentele

Paderborn - Heute zählt es! Kann der VfL Wolfsburg im Rückspiel der Relegation (Hinspiel 0:0) den Abstieg aus der Bundesliga abwenden oder feiert der SC Paderborn den Sprung ins deutsche Oberhaus?

Aktueller Spielstand: SC Paderborn - VfL Wolfsburg 1:1 Torschütze: 0:1 Dzenan Pejcinovic (3.), 1:1 Filip Bilbija (38.) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Joakim Maehle (14.) In unserem TAG24-Liveticker zum Relegationsrückspiel versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Highlights.

Halbzeit: Eigentlich erwischten die Wölfe in Paderborn einen Sahne-Start und gingen nach nicht einmal 180 Sekunden in Führung, doch rund elf Minuten später erwies Joakim Maehle seiner Mannschaft mit einer blitzschnellen Gelb-Roten einen absoluten Bärendienst. Fortan spielte nur noch der SCP, der dabei auch stets die Ruhe behielt und sich schließlich in der 38. Minute nach einer augenscheinlich perfekt einstudierten Einwurf-Variante belohnte. Für die Hecking-Elf wird das jetzt eine unfassbar schwere Aufgabe.

Unentschieden zur Pause, aber der VfL Wolfsburg wackelt gewaltig

Halbzeit: Dann ist Pause, das dürfte dem Bundesligisten entgegenkommen. Die Wölfe schleppen sich hier gerade so mit dem 1:1 in die Kabine. Paderborn wird sich vielleicht sogar etwas ärgern, hier nicht direkt nachgelegt zu haben.

45. Minute: Der nächste gute Abschluss von Castaneda, dieses mal flach links vorbei. Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang noch obendrauf.

43. Minute: Die Ostwestfalen befinden sich seit Minuten im Powerplay, der Bundesligist will hier nur noch in die Kabine.

41. Minute: Der Wirkungstreffer sitzt offenbar, Paderborn drückt sofort auf das Zweite, Wolfsburg kann nicht im Ansatz für Entlastung sorgen. Grabara fischt einen Schlenzer von Curda aus der Ecke.

Filip Bilbija köpft zum Ausgleich ein!

38. Minute: TOOOOOOR für den SC Paderborn! Brackelmann verlängert einen Curda-Einwurf von der rechten Seite punktgenau in den Fünfmeterraum zu Bilbija, der sich gegen zwei Wolfsburger durchsetzt und per Flugkopfball zum Ausgleich einnetzt. Das hatte sich abgezeichnet.

35. Minute: Guter Versuch! Castaneda jagt einen Volley im Anschluss einer Ecke mit links scharf auf den Wölfe-Kasten, Grabara reagiert bärenstark und pariert.

34. Minute: Die Ecken von Mika Baur finden einfach noch keinen schwarz-blauen Abnehmer, das macht der Bundesligist in der Gefahrenzone bis dato dann doch sehr konsequent.

32. Minute: Klaas flankt an den langen Pfosten, wo Curda per Kopf zurück in die Mitte legt. Dort ist aber Vavro zur Stelle und klärt zur nächsten Paderborner Ecke.

27. Minute: Curda kommt gegen Daghim von hinten und zu spät - die nächste Gelbe. Zwayer muss etwas aufpassen, dass ihm das Spiel nicht entgleitet, er zieht seine Linie aber durch.

26. Minute: Eine abgewehrte Baur-Flanke landet bei Castaneda, der es mit dem Außenrist-Kunstschuss probiert. Das Leder segelt aber letztlich doch deutlich links vorbei.

24. Minute: Souza sieht nach einem taktischen Foul die nächste Gelbe Karte.

23. Minute: Die Hecking-Elf zieht sich jetzt ganz weit zurück und lässt Paderborn spielen. Eine Lücke finden die Ostwestfalen bislang jedoch nicht, Curda bleibt rechts beim Dribbling in Richtung Strafraum hängen.

20. Minute: Der Platzverweis hat den SCP hier sichtlich beflügelt, aktuell drückt die Mannschaft von Ralf Kettemann vehement auf den Ausgleich. Curda verpasst aber nach einer Flanke am langen Pfosten und bekommt auch noch ein Offensivfoul gegen sich gepfiffen.

17. Minute: Baur hat nach einer Marino-Ablage vor dem Wolfsburger Sechzehner etwas Platz und schließt ab - knapp rechts vorbei.

Joakim Maehle (verdeckt) fliegt früh vom Platz! © Swen Pförtner/dpa

Joakim Maehle fliegt mit Gelb-Rot vom Rasen!

14. Minute: Platzverweis für Maehle! Der Däne hatte gerade erst die Verwarnung gesehen und kommt jetzt gegen Mattes Hansen am Mittelkreis viel zu spät. Folgerichtig zeigt Zwayer dem Schienenspieler die Ampelkarte, da blieb auch kein Spielraum für Fingerspitzengefühl. Maehle erweist seiner Mannschaft so natürlich einen Bärendienst.

11. Minute: Kurze Rudelbildung an der Seitenlinie, weil Klaas gegen Maehle zu hart zur Sache geht, der Däne anschließend aber den Ball sperrt. Bilbija mischt sich dann auch noch ein und sieht Gelb, ebenso wie Wolfsburgs Ersatzkeeper Pavao Pervan und Maehle selbst.

9. Minute: Die Hausherren sind um eine zügige Antwort bemüht, aber eine Ecke von rechts findet keinen Abnehmer.

6. Minute: Damit ist auch früh die Frage beantwortet, ob uns eine ähnliche Taktik-Schlacht wie im Hinspiel erwartet. Das wird wohl nicht der Fall sein, denn jetzt sind die Ostwestfalen gleich gefordert.

Dzenan Pejcinovic freut sich über den Sahnestart für die Wölfe! © Swen Pförtner/dpa

Blitzstart für den VfL Wolfsburg!

3. Minute: TOOOOR für den VfL Wolfsburg - das ging fix! Maehle schickt Daghim auf der linken Seite auf die Reise, von der Grundlinie legt der Däne den Ball dann in den Rückraum, wo Pejcinovic einläuft und ihn ganz lässig im unteren linken Eck einnetzt. Blitzstart für den Bundesligisten, doch der SCP hat es den Wölfen auch viel zu einfach gemacht.

Das Relegations-Rückspiel zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg läuft!

1. Minute: Der Ball rollt, jetzt zählt es!

Vor Anpfiff: Nach der großen Pyro-Show zum Team-Empfang vor dem Stadion haben es auch noch viele Fackeln in die Arena geschafft. Damit läuten die SCP-Fans nämlich soeben das Rückspiel der Relegation ein.

Vor Anpfiff: Jetzt betreten die Mannschaften den Rasen.

Vor Anpfiff: Die Paderborner Vereinshymne ertönt im Stadion, die Spannung steigt. Gleich geht es um die Bundesliga-Wurst.

19.57 Uhr: Fans des SC Paderborn begrüßen das Team mit Fackeln und Fanmarsch

15.000 Zuschauer passen in die Home Deluxe Arena in Paderborn, das Stadion ist natürlich restlos ausverkauft. 1513 Anhänger kommen aus Wolfsburg mit, die Tickets für den Gästeblock sind damit auch komplett vergriffen. Schon Stunden vor dem Anpfiff sind die SCP-Fans mit einem großen Fanmarsch durch die Stadt gezogen, anschließend wurde die Mannschaft mit leuchtender Pyro-Show und Menschenmassen im Spalier am eigenen Wohnzimmer empfangen. "Paderborn ist da", schrieben die Ostwestfalen zu einem Video des Marschs in den sozialen Netzwerken. "Das ist wirklich Gänsehaut pur", sagte Keeper Dennis Seimen (20) nach der Ankunft am Sky-Mikrofon.

Die SCP-Fans empfangen die Mannschaft am Stadion. © Swen Pförtner/dpa

19.46 Uhr: Felix Zwayer pfeift das Rückspiel der Relegation

Viel mehr Erfahrung geht kaum: Felix Zwayer (45) aus Berlin leitet das Relegationsfinale heute als Schiedsrichter. Der VfL hatte über die Jahre schon satte 35 Mal das Vergnügen mit dem 45-Jährigen, weist dabei aber eine eher negative Bilanz mit 15 Niederlagen, elf Unentschieden und nur neun Siegen auf. Paderborn holte in neun Spielen mit Zwayer fünf Siege bei drei Pleiten und einem Remis. Unterstützt wird der heutige Haupt-Referee von seinen Assistenten Robert Kempter (38) und Christian Dietz (41), Max Burda (36) ist Vierter Offizieller, Christian Dingert (45) der VAR.

Felix Zwayer soll heute auf dem Platz für Ordnung sorgen. © Marcus Brandt/dpa

19.33 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Beide Teams starten im Vergleich zum Hinspiel wie erwartet mit je einer Veränderung in die Partie. Beim SCP rückt Baur für Sticker in die Mannschaft, bei den Wölfen muss Gerhardt für Souza weichen. SC Paderborn: Seimen - Hansen, Brackelmann, Scheller - Curda, Bilbija, Castaneda, Baur - Klaar, Müller - Marino VfL Wolfsburg: Grabara - Belocian, Koulerakis, Vavro - Kumbedi, Souza, Maehle - Eriksen, Svanberg - Daghim, Pejcinovic

19.17 Uhr: Auch das Rückspiel der Relegation läuft im Free-TV

Wie schon zum ersten Duell überträgt Sat.1 die Bundesliga-Relegation ab 19.50 Uhr im Free-TV. Matthias Opdenhövel (55) führt als Moderator durch die Sendung, Markus Babbel (53) stellt seine Expertise zur Verfügung und Jonas Friedrich (45) ist als Kommentator im Einsatz. Daneben läuft das Spiel auch im kostenfreien Livestream auf Joyn und ran.de sowie im Bezahlabo bei Sky bzw. WOW. Wenn Ihr es nicht vor den Fernseher schafft, dann bleibt Ihr bei uns im TAG24-Liveticker aber natürlich auch stets auf dem neuesten Stand.

Matthias Opdenhövel moderiert heute die Relegation auf Sat.1. © Sven Hoppe/dpa

19.04 Uhr: Die Personallage bei beiden Mannschaften

Aufseiten des Zweitligisten wird definitiv Jonah Sticker (22) fehlen, denn der Abwehrmann hat im Hinspiel kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte gesehen. Dafür kehrt allerdings Leistungsträger Mika Baur (21) nach seiner Gelbsperre zurück ins Team von Trainer Ralf Kettemann (39). Neben Sticker müssen die Langzeitverletzten Marcel Hoffmeier (26) und Raphael Obermair (30) weiter passen. Bei den Wölfen ist Patrick Wimmer (24) wegen muskulärer Probleme weiterhin keine Option, dafür kehrt Vinicius Souza (26) nach Gelbsperre zurück. Kapitän Maxi Arnold (31), Bence Dárdei (20), Jenson Seelt (23) und Rogerio (28) sind zudem verletzt.