Wolfsburg schmeißt Trainer und Sport-Boss raus: Übernimmt jetzt eine Klub-Legende?

Wolfsburg - Erst im vergangenen November hatte Daniel Bauer (43) die Nachfolge von Paul Simonis (41) beim VfL Wolfsburg angetreten, jetzt muss der Trainer bereits wieder seinen Hut nehmen. Die akut abstiegsgefährdeten Niedersachsen haben sich nach der 1:2-Pleite im Kellerduell gegen den HSV von ihm getrennt. Übernehmen soll ein alter Bekannter.

Nach vier Monaten endet die Amtszeit von Daniel Bauer (43) als Chefcoach des VfL Wolfsburg schon wieder. © Andreas Gora/dpa

Das gab der Bundesligist am Sonntagvormittag offiziell bekannt. Laut übereinstimmender Medienberichte war es direkt am Vorabend noch zu einer Krisensitzung bei den Wölfen gekommen, nachdem der 43-Jährige die Volkswagen-Arena bereits mit einem Rollkoffer verlassen hatte.

"Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Wir haben gehofft, die Wende gemeinsam hinzubekommen. In der Analyse der Gesamtsituation sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen", erklärte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler (38) den Schritt.

Neben Bauer wurde auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen (51) freigestellt. Der Däne war seit Sommer 2024 im Amt. Laut Aufsichtsrat Dr. Sebastian Rudolph habe er seitdem zwar den Umbruch der Frauenmannschaft erfolgreich gemeistert, bei den Männern würden jedoch die "sportlichen Ergebnisse" fehlen.

Wolfsburg wartet inzwischen seit acht Ligaspielen auf einen Sieg und rutschte mit der Niederlage beim HSV auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Damit droht den Niedersachsen der erste Bundesliga-Abstieg in der Vereinsgeschichte.