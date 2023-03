Umsonst eingezahlt: Mannschaftskasse von Bundesligist geklaut!

Bremen - Eigentlich ist die Kabine für Profi-Fußballer ein abgesicherter Rückzugsort und Vertrauens-Oase. Einblicke in die heiligen Hallen müssen sich TV-Sender meist teuer erkaufen, nur engsten Klubmitarbeitern wird der Zugriff gewährt. Beim SV Werder Bremen bekam diese Idylle kürzlich aber offenbar tiefe Risse.

Auch SVW-Stürmer Marvin Ducksch (28) musste schon die die Mannschaftskasse einzahlen. © RONNY HARTMANN / AFP

"Ja, die Mannschaftskasse ist vor einigen Monaten weggekommen. Wir wissen nicht, wo sie geblieben ist", erklärte Werders Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz (42) gegenüber der Deichstube.

Mit ihr verschwand demnach auch eine Geldsumme im unteren fünfstelligen Bereich, die sich im Laufe der Zeit durch Einzahlungen - hauptsächlich in Verbindung mit dem Strafenkatalog - angesammelt hat.

Wer beispielsweise zu spät kommt, muss blechen, so wie etwa Angreifer Marvin Ducksch (28) im vergangenen Oktober nach einer etwas zu langen Party-Nacht mit Oliver Burke (25). Der mittlerweile verliehene Schotte erschien damals trotzdem pünktlich zur Teamsitzung am nächsten Morgen, sein Kollege verschlief und musste in die Tasche greifen.

Die Kohle wird vom Team entweder gespendet oder für gemeinsame Ausflüge und Mannschaftsabende verwendet.

"Das hat uns alle ziemlich geärgert und damals auch für etwas Unruhe gesorgt. Wir haben darüber natürlich ausführlich gesprochen und auch die Polizei eingeschaltet, aber ohne Ergebnis", so Fritz weiter.