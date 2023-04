Transfer-Wirbel um Werder-Knipser: Niclas Füllkrug soll sich entschieden haben!

Bei Niclas Füllkrug (30) stehen die Zeichen offenbar auf Abschied. © Carmen Jaspersen/dpa

Nach Sky-Informationen will der DFB-Stürmer die Grün-Weißen im kommenden Sommer definitiv verlassen, sein Berater sondiert demnach bereits Markt.

Zwar läuft der Vertrag des 30-jährigen Goalgetters an der Weser noch bis zum Juni 2025, doch der Aufsteiger ist auf Einnahmen aus Spielerverkäufen angewiesen, wie Werders Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz (42) jüngst erst wieder betonte.

Ein Abgang von "Fülle" könnte auf einen Schlag reichlich Kohle in die klammen Kassen der Norddeutschen spülen, immerhin führt der Angreifer mit 15 Treffern die Torschützenliste der deutschen Beletage an und netzte sich darüber hinaus unter Bundestrainer Hansi Flick (58) mit sechs Toren in sechs Einsätzen ins internationale Rampenlicht.

Zuletzt wurde der gebürtige Hannoveraner unter anderem mit einem Transfer auf die Insel zu West Ham United und dem FC Everton in Verbindung gebracht, der ebenfalls als Abnehmer gehandelte FC Turin aus der italienischen Serie A soll hingegen keine ernsthafte Rolle im Rennen um den WM-Teilnehmer spielen.