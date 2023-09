Bedrohung für die Heim-EM? Bandscheibenvorfall bei deutschem Star-Torwart!

Kielce (Polen) - Schlechte Nachrichten für Deutschlands Handball -Nationalmannschaft! Andreas Wolff (32), seit zehn Jahren eine feste Größe im deutschen Tor, hat sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Ist für ihn nun die Heim-EM (10. bis 28. Januar) in Gefahr?

Andreas Wolff (32) muss einen harten Rückschlag verkraften: Der deutsche Nationaltorhüter erlitt einen Bandscheibenvorfall. © Roberto Pfeil / AFP

Am Mittwoch verpasste der 32-Jährige den Saisonauftakt seines polnischen Klubs KS Kielce. Dieser erklärte am Donnerstag auf seiner Homepage dazu: "Andreas hat sich eine Auszeit genommen, weil er ein Problem mit seinem Rücken hat. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist und die Verletzung ihn nicht für längere Zeit ausschließt. Wir warten auf die Testergebnisse, erst dann werden wir sicher sein und mehr sagen können."

Doch schon kurz darauf stand fest: Wolff wird zumindest einige Wochen fehlen! Sein Verein sprach von rund sechs Wochen Ausfallzeit wegen einer Rückenverletzung, nannte keine genaue Diagnose.

Doch wie Sport Bild berichtete, hätten die Untersuchungen in Polen ergeben, dass Wolff einen Bandscheibenvorfall erlitten habe!

Dieser werde nun konservativ behandelt, der deutsche Nationaltorhüter halte sich dafür gerade in Süddeutschland auf. Wie Wolffs Medienberater Kevin Gerwin erklärte, sei bisher keine OP geplant, auch seine Reha werde der 32-Jährige in Deutschland absolvieren.

Geht alles gut, sollte Wolff so bis zur Europameisterschaft, die am 10. Januar in Düsseldorf startet, wieder fit sein, auch für die nächsten Länderspiele der deutschen Handballer Anfang November gegen Ägypten könnte es schon reichen.