Profis hingeschaut! Handball-Jugend verblüfft mit Sensations-Spielzug

Um diese Spielszene geht es: Ein Außenläufer wird den Ball gleich noch einmal in die Mitte passen, danach ist der Spielzug des Jahres perfekt. © Screenshot/Instagram/handball.earth/brynehk.g07

Wer diese Aufnahmen eines auf Instagram kursierenden Clips vom einem Junioren-Handballspiel aus Norwegen sieht, traut wohl seinen Augen nicht.

Tatsache ist jedoch, dass die Handballabteilung aus Bryne, die immerhin 375 aktive Mitglieder zählt, etwas sehr Außergewöhnliches geleistet haben muss, um sich nach gerade einmal einem Tag sagenhafte 1,5 Millionen Aufrufe verdient zu haben.

Den Nachwuchs-Handballern, in der kurzen Sequenz in roten Trikots spielend, gelang nämlich das Kunstwerk, den sogenannten "Kempa-Trick" vorzuführen - und zwar in gleich vierfacher Ausführung!

Bei dem Trick handelt es sich um einen Spielzug, bei dem der Ball auf einen in Richtung Tor springenden Spieler gepasst wird, der ihn in der Luft fängt und dann sofort auf das Tor wirft, bevor er wieder den Boden berührt.