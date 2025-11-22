Diebstahl bei den Füchsen: Meisterschale aus Geschäftsstelle geklaut!

Berlin - Die Meisterschale der Handball -Bundesliga ist aus der Geschäftsstelle der Füchse Berlin entwendet worden.

Die Meisterschale der Handball-Bundesliga werde auf rund 12.000 Euro geschätzt. © Uli Deck/dpa

Geschäftsstellenleiter Volker Zerbe (57) bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Diebstahl der Anfang Juni gewonnenen Trophäe. Zuerst hatte "Bild" berichtet.

Dem Bericht zufolge haben die Verantwortlichen des deutschen Handball-Meisters den Diebstahl am vergangenen Dienstag aus den Räumen der Geschäftsstelle am Gendarmenmarkt begangen.

Rund eine Woche später zeigten die Füchse den Raub bei der Polizei an. Die Beamten haben daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Spuren hätten sie bislang nicht sichern können.

Geschäftsführer Bob Hanning (57) hofft auf einen schnellen Ermittlungserfolg, da in den Räumen der Geschäftsstelle eine versteckte Kamera den Diebstahl aufgenommen habe.