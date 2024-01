Halbfinale noch realistisch? Das denkt Heiner Brand über unsere Handballer!

Weiter optimistisch: Heiner Brand (71) glaubt weiterhin an ein deutsches Handball-Halbfinale. © Matthias Balk/dpa

Entscheidungsspiel! Wenn die deutschen Handballer am Montag-Abend (20.30 Uhr/ZDF) gegen die Ungarn antreten, ist es die letzte Chance für die Mannschaft, noch das EM-Halbfinale zu erreichen.

Die schwache Leistung samt Punktverlust gegen die Ösis wirkt nach! Mit 3:3 Punkten belegt das DHB-Team in der Hauptrunden-Gruppe nur Platz vier hinter Favorit Frankreich (sechs Punkte) sowie Österreich und dem direkten Konkurrenten Ungarn (jeweils vier Zähler).

Nur die ersten zwei Teams lösen das Ticket für das Halbfinale. Ist dies nach dem desaströsen Auftritt gegen Österreich überhaupt noch realistisch?

Deutschlands Weltmeister-Trainer und Heiner Brandt in seiner Kolumne beim Sportbuzzer: "Ich glaube noch an das Halbfinale. Aber, was wir gegen Österreich gezeigt haben, das war erschreckend. Ich war überrascht und enttäuscht. Mit dem Punkt waren wir noch gut bedient."

Was Brand meint: die vielen technischen Fehler, die mangelhafte Dynamik und als Resultat 22 von 54 verworfene Abschlüsse im deutschen Angriffsspiel. Eine ähnlich verheerende Bilanz wird gegen Ungarn nicht reichen!