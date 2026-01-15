Handball-EM live: Deutschland startet heute gegen Österreich ins Turnier

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Am heutigen Donnerstagabend fällt der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer.

Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen dann 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.

In der Vorrunde muss sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) jedoch erst mal mit Österreich, Serbien und dem zweimaligen Europameister Spanien messen, ehe im Falle des fest eingeplanten Weiterkommens Duelle mit Olympiasieger und Weltmeister Dänemark sowie Titelverteidiger Frankreich drohen.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Liveticker und hält Euch mit den allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.