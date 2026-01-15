Handball-EM live: Deutschland startet heute gegen Österreich ins Turnier
Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Am heutigen Donnerstagabend fällt der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer.
Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen dann 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.
In der Vorrunde muss sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) jedoch erst mal mit Österreich, Serbien und dem zweimaligen Europameister Spanien messen, ehe im Falle des fest eingeplanten Weiterkommens Duelle mit Olympiasieger und Weltmeister Dänemark sowie Titelverteidiger Frankreich drohen.
TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Liveticker und hält Euch mit den allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.
15. Januar, 10.47 Uhr: Wo die Handball-EM im TV zu sehen ist
Die Fans können alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft ohne Zusatzkosten sehen.
ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen des DHB-Teams. Wer alle 65 Spiele sehen will, muss sich ein Abonnement beim Internet-Sportsender Dyn kaufen.
Das Auftaktspiel der Nationalmannschaft am heutigen Donnerstag (20.30 Uhr) gegen Österreich läuft im Ersten. Auch das Spiel am Samstag gegen Serbien überträgt die ARD. Das abschließende Gruppenspiel am Montag gegen Spanien übernimmt das ZDF.
15. Januar, 10.45 Uhr: Handball-Europameisterschaft 2026 im Liveticker
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker!
TAG24 begleitet die diesjährige Handball-Europameisterschaft der Männer in Dänemark, Norwegen und Schweden im Liveticker, hält euch bei dem Kontinentalturnier vom 15. Januar bis 1. Februar mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.
Titelfoto: Tom Weller/dpa