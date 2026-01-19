Handball-EM live: Showdown! Laufendes Spiel entscheidet, wie Deutschland weiterkommt
Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Am Donnerstag ist der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer gefallen!
Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.
Zum Vorrunden-Auftakt holte sich das DHB-Team mit einem Sieg gegen Österreich Selbstbewusstsein und übernimmt vorerst die Gruppenspitze, doch gegen Serbien folgt die Schock-Niederlage nach Vier-Tore-Führung zur Pause. Zum Vorrunden-Abschluss ist das DHB-Team gegen Spanien (19. Januar) zum Siegen verdammt.
TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.
19. Januar, 18.39 Uhr: Laufendes Spiel entscheidet über DHB-Chancen aufs Weiterkommen
Rund zwei Stunden vor Anpfiff des letzten Gruppenspiels der Deutschen gegen Spanien richtet sich der Blick aller, die es mit dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) halten, auf das Match im dänischen Herning.
Es läuft nämlich schon die Partie zwischen Serbien und Österreich, deren Ausgang direkten Einfluss aufs Weiterkommen der deutschen Mannschaft hat.
Je nach Verlauf dieser Begegnung könnte der DHB-Auswahl am späten Abend ein Unentschieden ausreichen. Selbst eine Niederlage wäre noch möglich, wenn die Ösis mit drei Toren Vorsprung gewinnen und dabei höchstens 29 Tore erzielen.
19. Januar, 13.05 Uhr: Schweigeminute vor der deutschen Partie gegen Spanien
Bevor die deutsche Nationalmannschaft heute Abend gegen Spanien ums Weiterkommen spielt, wird es in der Halle still werden. Es gibt eine Schweigeminute für die Opfer des tragischen Zugunglücks in Andalusien.
Am Sonntagabend war ein Hochgeschwindigkeitszug in der Nähe von Adamuz in der Provinz Córdoba bei 300 km/h entgleist und mit dem entgegenkommenden Zug kollidiert. Mindestens 39 Menschen starben, in den umliegenden Krankenhäusern wurden mehr als 70 Menschen behandelt.
Die Schweigeminute wird nach den Nationalhymnen abgehalten, danach findet der Anwurf um 20.30 Uhr statt. Die spanische Delegation hatte um das Gedenken für die Opfer der Katastrophe gebeten, der Weltverband EHF kam dem Wunsch nach.
19. Januar, 9 Uhr: Heute geht es für Deutschlands Handballer schon um alles
Die überraschende Niederlage gegen Serbien sorgt dafür, dass Deutschland heute gegen Spanien (20.30 Uhr) nicht nur um Punkte für die Hauptrunde, sondern überhaupt ums Einziehen in diese spielt.
Sollte Serbien nämlich gegen Österreich gewinnen, braucht auch das DHB-Team parallel einen Sieg gegen Spanien - und zwar mit mindestens drei Toren Vorsprung. Ansonsten zieht Deutschland im Dreiervergleich der Teams mit dann jeweils vier Punkten nämlich in Sachen Torverhältnis den Kürzeren und landet auch mit zwei Siegen aus drei Spielen auf dem undankbaren dritten Platz.
Falls Österreich gegen Serbien ein Unentschieden herausholt, reicht Deutschland ein einfacher Sieg, nur im Falle eines österreichischen Erfolgs ist Team D nicht zum Siegen verpflichtet, sondern es reicht ein Unentschieden bzw. je nach Höhe des österreichischen Erfolgs auch eine knappe Niederlage.
Darauf bauen kann die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla aber nicht - um das erste Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft bei einer Handball-EM abzuwenden, darf es heute Abend nichts anderes als Vollgas geben.
18. Januar, 12.53 Uhr: Heftige Kritik am DHB-Team und dem Trainer von den Experten
Nach der unerwarteten wie unnötigen Niederlage gegen Serbien hat es für das deutsche Handball-Team und Trainer Alfred Gislason Kritik von allen Seiten gehagelt. Vor allem die Ex-Spieler, jetzt TV-Experten, schossen sich auf ihn und seine Mannschaft ein.
"Da hätten auch der Busfahrer und der Physiotherapeut stehen können, da kam ja gar kein Ball hin", sagte etwa Stefan Kretzschmar mit Hinblick auf das wenige Einbinden der Links- und Rechtsaußen. Sein ehemaliger Mitspieler und Weltmeister Michael "Mimi" Kraus wurde ebenfalls mehr als deutlich: "Das war einfach Kacke im Angriff. Man muss es auch einmal beim Namen nennen."
Zuvor rumorte es auch intern, nachdem Spielmacher Juri Knorr öffentlich den Coach kritisierte: "Wir haben die Serben in der ersten Halbzeit überrannt, und dann ändern wir alles. Das verstehe ich nicht. Ich stand in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel auf der Platte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir werden es nicht schaffen, wenn Spieler 60 Minuten durchspielen."
Gislason versuchte anschließend am Mikrofon zu beschwichtigen und meinte, intern werde viel gesprochen, Lukas Mertens wiederum fand die Aussagen von Knorr wenig prickelnd. "Wenn wir Spieler anfangen, darüber zu sprechen, ich will da spielen oder dort, macht das alles keinen Sinn. Der Trainer entscheidet, wer wann und wo auf der Platte steht."
Viel Zeit, die Wogen zu glätten, bleibt nicht. Schon am Montag muss ein Sieg gegen Spanien her, sonst droht dem Olympia-Zweiten das peinliche Vorrunden-Aus.
17. Januar, 22.30 Uhr: Deutschland muss jetzt Spanien schlagen
Dieser Schock muss erst einmal verarbeitet werden. Noch ist es nicht vorbei, doch heute war ein Sieg fest eingeplant.
Im letzten Gruppenspiel braucht es gegen Spanien ziemlich sicher einen Sieg.
17. Januar, 22.20 Uhr: Gislason nimmt Auszeit-Fehler auf seine Kappe
Alfred Gislason beweist nach Abpfiff Größe und nimmt den Auszeit-Fehler auf seine Kappe. Das war eine Schlüsselszene in der heißen Phase. Danach war Deutschland gebrochen.
Dennoch gibt es genug Fragezeichen, wie das DHB-Team das Spiel in der zweiten Hälfte aus der Hand geben konnte.
17. Januar, 22.13 Uhr: Serbien macht das 30:27 und gewinnt das Spiel
Was für eine Demütigung! Serbien nimmt zwölf Sekunden vor Ende noch eine Auszeit - bei Zwei-Tore-Führung und Ballbesitz.
Dann fällt das 30:27 und es ist Schluss. Serbien dreht phänomenal das Spiel, Deutschland kann es nicht fassen.
17. Januar, 22.11 Uhr: Deutschland weiter zwei Tore zurück
Treffer auf beiden Seiten, Serbien weiter zwei Tore vorne. Noch 50 Sekunden auf der Uhr.
17. Januar, 22.09 Uhr: Zerbe versemmelt Siebenmeter, Serbien in Unterzahl
Serbien trifft zum 27:25. Das wird jetzt schwer, Deutschland muss in zwei Minuten zwei Tore aufholen. Doch es gibt Siebenmeter und zwei Minuten für die Serben.
Und was macht Zerbe? Semmelt den Ball übers Tor. Autsch!
17. Januar, 22.07 Uhr: Serbien führt und Gislason patzt
Ist das unglücklich! Gislason nimmt die Auszeit, während Knorr wirft und trifft. Das Tor zählt nicht.
Das Schiedsrichter-Gespann guckt sich die Szene in der Zeitlupe, selbst da ist es kaum aufzulösen. Die Entscheidung bleibt bestehen, ist das bitter! Serbien führt 26:25. Noch zweieinhalb Minuten.
17. Januar, 22.02 Uhr: Zwei Minuten gegen Köster, Serbien gleicht aus
Was für ein Nervenkrimi inzwischen. Köster bekommt zwei Minuten nach serbischem Konter. Den Siebenmeter verwandelt Serbien zum 25:25.
Gislason nimmt Wolff beim nächsten Angriff aus dem Tor. Dann versteht das DHB-Team (wieder einmal) eine Schiri-Entscheidung nicht.
17. Januar, 22 Uhr: Zerbe trifft, Wolff hält, Deutschland führt
Zerbe verwandelt den Siebenmeter, danach hält Super-Andy im Tor! 25:24.
17. Januar, 21.58 Uhr: Uscins mit der Führung!
Deutschland ist zurück, Uscins markiert das 24:23. Der Knoten ist offensiv endlich wieder geplatzt, auch die Halle ist wieder da!
Im Anschluss gleicht Serbien wieder aus. Noch sechseinhalb Minuten.
17. Januar, 21.55 Uhr: Ausgleich durch Schluroff!
Deutschland in Überzahl und mit dem Siebenmeter-Treffer.
Schluroff ist jetzt auch wieder dabei und donnert den Ball zum 23:23 ins Netz.
17. Januar, 21.52 Uhr: Serbien erhöht auf 23:21
Nach über zwei Minuten geht es weiter und Serbien trifft direkt zum 23:21 nach 49 Minuten.
Die deutsche Abwehr lässt zu viele Würfe zu.
17. Januar, 21.49 Uhr: Serbien dreht das Spiel und hat das Momentum auf seiner Seite
Kurz darauf ist es passiert, wieder gleicht Serbien aus. Im Gegenzug verliert Deutschland zu schnell den Ball, ist jetzt zu nervös.
Das nutzt Serbien aus und geht mit 22:21 in Führung und hat das Momentum endgültig auf seiner Seite. Danach folgt eine technische Pause, weil der Hallenboden geklebt werden muss. Dass dürfte dem DHB gelegen kommen.
17. Januar, 21.46 Uhr: Wolff pariert Siebenmeter und hält die deutsche Führung fest
Siebenmeter Serbien, den Wolff mit seiner rechten Pranke pariert. Das war ganz wichtig, die Halle bebt!
Deutschland weiter 21:20 vorne.
17. Januar, 21.42 Uhr: Deutschland wieder vorne, nach Wolff kommt Grgic
Uscins erlöst Deutschland für den Moment und erzielt die 21:20-Führung.
Inzwischen ist auch Grgic im linken Rückraum im Spiel.
17. Januar, 21.38 Uhr: Serbien gleicht aus, Deutschland nimmt die Auszeit
Puh, da ist der 20:20-Ausgleich, weil Serbien in der zweiten Hälfte nahezu alles trifft.
Gislason zieht in der Auszeit sein Ass und bringt Andreas Wolff ins Tor.
17. Januar, 21.33 Uhr: Serbien markiert den Anschluss, Deutschland wechselt
Dahmke geht nach 38 Minuten raus, Mertens kommt auf Linksaußen. Die Serben verkürzen erst auf 19:18 und dann auf 20:19.
Derweil kommt die Zuschauerzahl: 9130 Fans feiern ein unterhaltsames Handball-Spiel.
17. Januar, 21.29 Uhr: Führung schmilzt, aber DHB bricht Torbann zweiter Hälfte
Deutschland verwirft die ersten beiden Abschlüsse im zweiten Durchgang, der dritte von Uscins in Unterzahl sitzt dann.
Im Gegenzug macht Serbien das 18:16, danach ist der DHB wieder komplett.
17. Januar, 21.23 Uhr: Zweite Hälfte beginnt mit deutschem Pfostentreffer
Das hat bisher richtig Spaß gemacht und darf gerne so weitergehen.
Die zweite Hälfte beginnt mit deutschem Pfostentreffer.
17. Januar, 21.10 Uhr: Schluroff lobt das Tempospiel und die starke erste Hälfte
Schluroff tritt nach seinen zwei Treffern vor dem Pausengang noch schnell vors Mikro und meint: "Im Großen und Ganzen ist es das Tempospiel, was uns so gefährlich macht."
Außerdem lobt er den serbischen Keeper. Bis dahin gibt es wenig zu mäkeln.
17. Januar, 21.08 Uhr: Wieder Schluroff, wieder drin, vier Tore-Führung zur Pause
Wieder Schluroff, wieder ist der Ball drin. Mit einer vier Tore-Führung und einem 17:13 geht es in die Kabinen.
17. Januar, 21.06 Uhr: Schluroff-Geschoss, DHB drei Tore vorne
Anderthalb Minuten vor der Halbzeit nimmt Gislason die erste Auszeit. Kurz danach hämmert Schluroff mit 134 km/h den Ball zum 16:13 rein.
Noch 37 Sekunden vor der Pause auf der Uhr, jetzt nimmt Serbien die erste Auszeit.
17. Januar, 21 Uhr: DHB weiter zwei Tore vorne, Späth on fire
Späth on fire und mit Parade Nummer sieben.
Uscins macht das 14:12 nach 26 Minuten, Deutschland trifft jetzt sehr konstant.
17. Januar, 20.55 Uhr: Serbien kommt zurück, dann zaubert Knorr
Serbien nutzt einen deutschen Ballverlust und einen Siebenmeter, um auf 11:10 zu verkürzen.
Kurz darauf setzt Knorr Golla rückwärts durch die Beine in Szene, 12:10.
17. Januar, 20.52 Uhr: DHB drei Tore vorne!
Semper spielt hier richtig stark auf und markiert seinen dritten Treffer zum 11:8 nach 18 Minuten.
Kurz darauf pariert Späth.
17. Januar, 20.49 Uhr: Deutschland nutzt Überzahl nur bedingt
Nach 14 Minuten steht es 8:8. Deutschland legt vor, Serbien zieht nach.
Dann hagelt es die erste Zwei-Minuten-Strafe für die Serben, die Überzahl nutzt Deutschland nur bedingt zum 9:8.
17. Januar, 20.42 Uhr: Serbiens Keeper der beste Mann
Der serbische Torhüter zeigt schon in den ersten zehn Minuten seine Extraklasse, pariert über 50 Prozent deutscher Abschlüsse.
Dann findet Knorr die Lücke und bringt Deutschland mit 5:4 in Führung.
17. Januar, 20.39 Uhr: Deutschland aufmerksam und kurz vorne
Deutschland klaut Serbien viele Bälle, Knorr vollendet einen Konter zur Führung, ehe Serbien zum 4:4 ausgleicht.
17. Januar, 20.36 Uhr: Ausgeglichenes Spiel und Remis nach fünf Minuten
Späth pariert direkt den ersten serbischen Abschluss, Zerbe macht für Deutschland das 1:0, Knorr das zweite Tor.
Nach fünf Minuten steht es 3:3.
17. Januar, 20.30 Uhr: Auf geht's in Spiel zwei!
Serbien hat Anwurf. Deutschland beginnt mit Späth im Tor, Knorr im Rückraum und Rückkehrer Dahmke direkt als Linksaußen.
17. Januar, 20.25 Uhr: Gislason fordert besseres Überzahl-Spiel und mehr Tempo
Gleich geht es los. Gislason erwartet die Serben mit "sehr viel" Emotionalität, einer "sehr gute Abwehr und zwei Weltklasse-Torhütern".
Von seinem Team erwartet er ein verbessertes Überzahl-Spiel sowie ein schnelleres Tempo.
17. Januar, 20.20 Uhr: Prächtige Stimmung in Hering
Die Stimmung vor Anpfiff im dänischen Hering ist prächtig und freudig. Die Arena ist nahezu komplett in deutscher Hand.
17. Januar, 20 Uhr: Gislason streicht Langhoff - Dahmke wieder dabei, Lichtlein fehlt weiterhin
Die erste Personalentscheidung ist gefallen: DHB-Coach Alfred Gislason (66) beordert - wie angekündigt - Rune Dahmke zurück ins Aufgebot. Zum Auftakt gegen Österreich hatte der Linksaußen angeschlagen gefehlt.
Für ihn rutscht EM-Debütant Matthes Langhoff aus dem Kader. Nils Lichtlein fehlt weiterhin angeschlagen.
17. Januar, 19.45 Uhr: Spanien hat vorgelegt - zieht Deutschland gegen Serbien nach?
Noch knapp 45 Minuten bis zum zweiten deutschen Gruppenspiel bei der Handball-EM. Ab 20.30 Uhr geht es gegen Serbien (live in der ARD).
Mit einem Sieg könnte das Team von Alfred Gislason (66) mit den Spaniern wieder gleichziehen, die im Vorspiel der Gruppe A Österreich ungefährdet mit 30:25 (19:12) besiegten.
16. Januar, 11.31 Uhr: Top-TV-Quote für die deutsche Handball-Nationalmannschaft
Spitzenwert! Die deutschen Handballer starteten erfolgreich in die EM und zogen dabei zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme.
5,532 Millionen Menschen verfolgten in der ARD den 30:27-Sieg gegen Österreich, sorgten damit für die höchste Einschaltquote am gestrigen Donnerstag.
Nur knapp dahinter lag die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" mit 4,95 Millionen Zuschauern.
16. Januar, 7.05 Uhr: Schreckmoment um DHB-Hexer Andi Wolff! Auge mit Blut vollgelaufen
Das war ein echter Schreckmoment zum Auftakt des deutschen Handball-Teams in die EM. Beim Sieg gegen Österreich bekam Torhüter Andreas Wolff (34) einen Ball von Sebastian Frimmel direkt ins Gesicht.
Danach lief sein linkes Auge voller Blut und er musste am Rand für einige Zeit behandelt werden. "Der Ball ist genau auf mein offenes Auge geflogen. Das ist nicht das Angenehmste. Ich musste es behandeln lassen, weil es mit Blut vollgelaufen ist und ich nur einen schwarzen Fleck gesehen habe", erklärte der "Hexer" nach der Begegnung, wie die DPA berichtet.
Die medizinische Abteilung sorgte aber dafür, dass er weitermachen konnte. "Jetzt sehe ich wieder klar", fügte er anschließend an. Mit zwölf Paraden war Wolff ein wichtiger Faktor beim 30:27-Auftaktsieg gegen die Alpenrepublik.
15. Januar, 22.04 Uhr: Deutschland gewinnt EM-Auftakt gegen Österreich
Das wars, Deutschland gewinnt den EM-Auftakt gegen Österreich mit 30:27 (12:8)! Bester Werfer für die Nationalmannschaft war Kapitän Johannes Golla mit sieben Treffern.
Durch den Sieg mit drei Toren Vorsprung schiebt sich das DHB-Team an die Spitze der Gruppe A, da Spanien am frühen Abend nur mit zwei Toren Differenz gegen Serbien gewonnen hatte.
Im Parallelspiel der Gruppe C machte Norwegen es richtig deutlich und gewann mit 39:22 gegen die Ukraine.
15. Januar, 22.01 Uhr: Siebenmeter bringt Deutschland wieder drei Tore vor
Ist das die Vorentscheidung? Justus Fischer holt einen Siebenmeter für Deutschland heraus, den Zerbe in der 58. Minute zum 28:25 verwandelt.
Auf der Gegenseite erhält auch Österreich den Strafwurf - doch Andi Wolff ist zur Stelle und pariert!
15. Januar, 21.57 Uhr: Österreich setzt Deutschland unter Druck
Mehrmals kann Deutschland die Empty-Goal-Situation bei Österreich nicht ausnutzen, wohingegen der ÖHB seine Gelegenheiten nutzt.
Als Golla eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe kassiert und Deutschland somit in Unterzahl ist, trifft Nigg zum 24:26 (56. Minute) - vier Minuten vor Schluss sind es nur noch zwei Tore, die Deutschland vorne liegt!
15. Januar, 21.45 Uhr: Kapitän Johannes Golla geht voran
Johannes Golla macht mit seinem sechsten Versuch den sechsten Treffer, nach 49 gespielten Minuten steht es damit 25:20 für die deutsche Mannschaft.
15. Januar, 21.35 Uhr: Andreas Wolff muss raus
Das tat weh!
Andreas Wolff kriegt einen Ball mit Wucht ins Gesicht ab, muss erst einmal raus, für ihn kommt David Späth in die Partie. Sebastian Frimmel muss für den Gesichtstreffer für zwei Minuten auf die Bank, Österreich damit in Unterzahl.
15. Januar, 21.32 Uhr: Deutschland mit dem Lauf
Wie reagiert Deutschland? Mit Toren satt! In den nächsten fünf Minuten trifft der DHB sechs Mal und verteidigt parallel stark, sodass es in der 41. Minute plötzlich 19:14 für die Deutschen steht.
15. Januar, 21.28 Uhr: Österreich verkürzt auf zwei Tore
Österreich startet gut in die zweite Hälfte, ist durch Treffer von Hutecek und Nigg wieder bis auf zwei Tore dran.
Nach 36 Minuten steht es 13:11 für Deutschland.
15. Januar, 21.22 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft
Weiter geht's!
Holt sich die deutsche Nationalmannschaft den Auftaktsieg gegen Österreich oder kommt die Alpenrepublik noch einmal zurück?
15. Januar, 21.08 Uhr: Lukas Zerbe zufrieden mit der ersten Hälfte
Lukas Zerbe hat noch Luft für ein kurzes Statement am ARD-Mikrofon und zeigt sich zufrieden mit dem DHB-Team.
"Unsere freien Chancen reingemacht, überragende Abwehr", lautet das Fazit des Rechtsaußen. Im Sechs gegen Sechs habe man den Gegner komplett unter Kontrolle, nur im Sieben gegen Sechs noch kleine Probleme gehabt.
15.Januar, 21.06 Uhr: Deutschland führt zur Halbzeit mit 12:8 gegen Österreich
Schon ist die kurzweilige erste Hälfte vorbei, Deutschland führt klar mit 12:8 gegen den Nachbarn aus Österreich!
15. Januar, 21.03 Uhr: Andreas Wolff zeigt seine ganze Klasse
Er ist und bleibt einer der besten Torhüter der Welt. Schon jetzt hat Andreas Wolff wieder eine unfassbare Paradenquote zu verzeichnen, 42 Prozent der Bälle, die auf sein Tor kommen, hat der 34-Jährige gehalten.
15. Januar, 20.58 Uhr: Erste Vier-Tore-Führung für Deutschland
Da ist die erste Vier-Tore-Führung für das DHB-Team!
In der 25. Minute trifft Zerbe zum 11:7, Deutschland hat das Spiel gerade im Griff. Österreich nimmt deshalb die erste Auszeit der Partie.
15. Janaur, 20.52 Uhr: Deutschland trifft ins Empty Goal
Das taktische Mittel der Österreicher rächt sich! Deutschland gewinnt dem Ball im österreichischen Angriff, Golla schaltet schnell und wirft den Ball flach ins leere Tor auf der anderen Feldhälfte.
Nach 20 gespielten Minuten steht es damit 8:6 für Deutschland.
15. Januar, 20.50 Uhr: Österreich gleicht aus
Jetzt ist Österreich im Spiel, ein Tempogegenstoß beschert dem Underdog in der 18. Minute den Ausgleich. Es steht 6:6.
15. Januar, 20.46 Uhr: Österreich nimmt zum ersten Mal den Torhüter raus
Jetzt ist es so weit: Als Deutschland in der 13. Minute zur 5:2-Führung trifft, nimmt Österreich den Torhüter raus, um einen siebten Feldspieler auf die Platte zu bringen, und erzielt prompt den 3:5-Anschluss.
Das Risiko ist aber hoch: Weil der Kasten hinten leer ist, probiert Wolff es mit einem Wurf quer über das ganze Feld, scheitert aber an der Latte. Schade!
15. Januar, 20.38 Uhr: Deutschland führt knapp gegen Österreich
Torarmer Start in die Partie! Nach sieben Minuten steht es gerade einmal 2:1 für das DHB-Team, den ersten Turnier-Treffer für Deutschland erzielte Lukas Zerbe per Siebenmeter.
Danach verteidigen beide Teams gut, Andreas Wolff konnte sich schon mehrfach auszeichnen. Übrigens: Der "Anti-Handball", den der deutsche Torhüter beim Gegner befürchtet hat, also sieben Feldspieler im Angriff bei leerem Tor, ist bisher bei Österreich nicht zu sehen.
15. Januar, 20.30 Uhr: Das Spiel läuft, Deutschland will den ersten Sieg der EM!
Die Partie läuft! Das Schiedsrichter-Gespann aus Montenegro gibt das Spiel frei, den erste Angriff hat Deutschland.
Für den DHB starten Keeper Andreas Wolff, Marko Grgic, Julian Köster, Renars Uscins, Lukas Mertens, Kapitän Johannes Golla und Lukas Zerbe.
Parallel dazu trifft in Gruppe C Norwegen auf die Ukraine.
15. Januar, 20.25 Uhr: Deutschlands Handballer schmettern die Hymne
Alles ist angerichtet für das erste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft!
Die Hymnen laufen, erst schmettern die deutschen Nationalspieler mit, dann die Österreicher.
15. Januar, 19.45 Uhr: Alfred Gislason streicht Rune Dahmke aus 16er-Kader
Vor jedem Spiel muss der 18er-Kader des DHB auf 16 Spieler reduziert werden. Nils Lichtlein fällt ohnehin angeschlagen aus, als zweiten Spieler lässt Bundestrainer Alfred Gislason Routinier Rune Dahmke außen vor, wie Bild und Sportschau übereinstimmend berichteten.
Dahmke, der vor zehn Jahren mit Deutschland Europameister geworden war, war ohnehin eher überraschend in den EM-Kader berufen worden, verpasste zudem das Vorbereitungsspiel gegen Kroatien wegen Problemen mit seinem Gepäck.
15. Januar, 19.37 Uhr: Spanien schlägt Serbien zum EM-Auftakt
Das erste Spiel in Deutschlands Vorrundengruppe ist vorbei! Mitfavorit Spanien schlägt Serbien knapp mit 29:27 und setzt sich damit vorläufig an die Spitze der Tabelle.
Im Parallelspiel siegte Frankreich deutlich mit 42:28 gegen Tschechien.
15. Januar, 18 Uhr: Vorhang auf, die Handball-EM beginnt
Los geht's! Pünktlich um 18 Uhr eröffnen die ersten vier Mannschaften die Handball-EM.
In der deutschen Gruppe A treffen Spanien und Serbien aufeinander, in Gruppe C muss Frankreich gegen Tschechien ran.
15. Januar, 14.20 Uhr: Deutschland klarer Favorit zum EM-Auftakt
Andreas Wolff (34) erwartet "Anti-Handball" vom Angstgegner, doch alles andere als ein Auftaktsieg der Deutschen zum EM-Auftakt wäre auch für den Nationaltorwart eine herbe Enttäuschung.
Im Duell mit Österreich am heutigen Donnerstagabend (20.30 Uhr) geht das Gislason-Team als großer Favorit auf die Platte.
Dabei besitzt das ÖHB-Teamum Lukas Hutecek (25) und Nikola Bilyk (29) durchaus Potenzial: In der EM-Qualifikation im vergangenen März war die DHB-Auswahl in Wien nicht über ein 26:26 hinausgekommen.
15. Januar, 13.19 Uhr: Bundeskanzler Merz drückt deutschen Handballern die Daumen
Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat den deutschen Handballern unterstützende Worte mit auf den Weg gegeben.
"Tempo, Leidenschaft und Teamgeist: Das macht den Handball-Sport aus. Nach dem großartigen Turnier der Frauen starten heute die Männer in die EM. Zum Auftakt drücke ich unserer Nationalmannschaft die Daumen und wünsche viel Erfolg und einen fairen Wettbewerb", schrieb der CDU-Politiker in den Sozialen Medien.
15. Januar, 12.28 Uhr: DHB-Team geht mit Ziel "Halbfinale" ins EM-Turnier
Diese Spiele haben es in sich! Mit Österreich, Serbien und Zweifach-Europameister Spanien stehen Deutschland schon in der Gruppenphase unangenehme Aufgaben bevor. Sollte das Team von DHB-Cheftrainer Alfred Gislason (66) wie zu erwarten weiterkommen, droht ein mögliches Kracher-Duell mit Handball-Supermacht Dänemark.
Für den 66-jährigen Bundestrainer ist es "mit dieser Gegner-Konstellation wahrscheinlich das schwierigste Turnier bisher". Dennoch hat der Isländer als EM-Ziel das Halbfinale ausgegeben. "An guten Tagen können wir jeden Gegner schlagen", bekräftigte Gislason.
15. Januar, 11.47 Uhr: DHB-Team winkt bei Titel eine Prämie von 600.000 Euro
Der erste EM-Titel seit 2016 würde sich für Deutschlands Handballer auch finanziell mächtig lohnen.
Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) erhält bei einer Goldmedaille insgesamt 575.000 Euro, wie der DHB mitteilte.
"Ab 20 eingesetzten Spielern erhöht sich diese Summe auf maximal 600.000 Euro", hieß es. Die Prämienregelung verhandelte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (49) mit Kapitän Johannes Golla (28) und den Führungsspielern Julian Köster (25) und Andreas Wolff (34).
15. Januar, 11.26 Uhr: DHB-Keeper Wolff geht auf ersten EM-Gegner Österreich los
Verbal-Attacke! Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff (34) hat die Stimmung vor dem EM-Auftakt gegen Österreich mit seiner Knallhart-Kritik mal so richtig angeheizt.
Einen Tag vor dem Auftakt-Duell an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) im dänischen Herning reagierten die Ösis mit Unverständnis auf die Aussagen des DHB-Keepers.
Mehr dazu hier: "Handball-Zoff vor EM-Start! Deutscher Keeper provoziert Auftakt-Gegner"
15. Januar, 11.05 Uhr: Einsatz des verletzten DHB-Profi Lichtlein fraglich
Zum EM-Auftakt könnte Deutschlands Nils Lichtlein (23) ausfallen.
Der Linkshänder der Füchse Berlin zog sich am vergangenen Montagabend während des Trainings in Hannover vor der Abreise nach Dänemark eine Verletzung am linken Vorfuß zu, wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) bekannt gab.
Trotz der Blessur reiste der 23-Jährige mit dem Team ins Quartier nach Silkeborg. "Es ist möglich, dass er in zwei Tagen wieder einsatzbereit ist, vielleicht aber auch erst in vier Tagen", erklärte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton (44) nach der Ankunft im Hotel.
Ein längerer Ausfall sei derzeit nicht zu erwarten, daher sei aktuell auch keine Nachnominierung geplant.
15. Januar, 10.45 Uhr: Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker!
TAG24 begleitet die diesjährige Handball-Europameisterschaft der Männer in Dänemark, Norwegen und Schweden im Liveticker, hält Euch bei dem Kontinentalturnier vom 15. Januar bis 1. Februar mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa