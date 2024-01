Erst peinlicher Patzer, dann großer Kampf: DHB-Team schlägt Heimatland des Bundestrainers!

Köln - Die deutschen Handballer sind bei der Heim-Europameisterschaft auf die Siegerstraße zurückgekehrt! Vor dem hart erkämpften 26:24-Erfolg gegen Island - dem Heimatland des Bundestrainers Alfred Gislason - kam es in der Kölner Lanxess Arena allerdings zu einem unangenehmen Hymnen-Moment.

Dadurch konnte die Gislason-Truppe vorbeiziehen, auch wenn sich Island keinesfalls abschütteln ließ. Mit einer knappen Ein-Tore-Führung ging es beim Stand von 11:10 in die Halbzeit.

Die Insel-Wikinger ließen sich davon allerdings nicht beirren und fanden gut in die Partie. Vor allem Kapitän Aron Pálmarsson bereitete dem DHB-Team in der Anfangsphase große Probleme.

Juri Knorr (r.) musste sich jeden Torjubel gegen Island hart erarbeiten. © Tom Weller/dpa

Ein sportlicher Leckerbissen war das sicher nicht, was die Zuschauer in Köln über weite Strecken zu sehen bekamen, vielmehr entwickelte sich eine kampfbetonte Abwehrschlacht.

Auch im zweiten Akt musste Deutschland eine Menge investieren, um an den Kreis zu gelangen, behielt dabei aber zunächst die Oberhand.

Selbst die erste Unterzahl eine knappe Viertelstunde vor Schluss überstanden die Adlerträger nicht völlig, aber doch größtenteils unbeschadet.

Den kurzen Führungswechsel machten Juri Knorr und Co. rasch wieder wett, dank eines schicken Kempa-Tricks und aufmerksamen Händen zum 22:21 ging das DHB-Team in eigener Mehrzahl mit noch sieben Minuten auf der Uhr wieder selbst in Front.

Timo Kastening baute den Vorsprung per Siebenmeter dann auch mal auf zwei Treffer aus, Wolff parierte auf der Gegenseite zudem gleich zwei Strafwürfe. Dennoch bahnte sich ein echtes Herzschlagfinale an, das Duell wurde immer hitziger.

Johannes Golla flog eine Zeigerumdrehung vor dem Ende sogar noch runter, aber die Mannen von Gislason bescherten ihrem Coach trotzdem einen bittersüßen Triumph und brachten die knappe Führung über die Ziellinie.