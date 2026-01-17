Handball-EM live: Deutscher Schock! DHB-Team verspielt sichere Führung gegen Serbien

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Schreckmoment um DHB-Hexer Andy Wolff! Auge mit Blut vollgelaufen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Am Donnerstag ist der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer gefallen!

Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft. Zum Vorrunden-Auftakt holte sich das DHB-Team mit einem Sieg gegen Österreich Selbstbewusstsein und übernimmt vorerst die Gruppenspitze, doch gegen Serbien folgt die Schock-Niederlage nach Vier-Tore-Führung zur Pause. Zum Vorrunden-Abschluss ist das DHB-Team gegen Spanien (19. Januar) zum Siegen verdammt. TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

17. Januar, 22.30 Uhr: Deutschland muss jetzt Spanien schlagen

Dieser Schock muss erst einmal verarbeitet werden. Noch ist es nicht vorbei, doch heute war ein Sieg fest eingeplant. Im letzten Gruppenspiel braucht es gegen Spanien ziemlich sicher einen Sieg.

War's das schon? Deutschland verspielt gegen Serbien den Sieg und vielleicht sogar das Weiterkommen. © Sina Schuldt/dpa

17. Januar, 22.20 Uhr: Gislason nimmt Auszeit-Fehler auf seine Kappe

Alfred Gislason beweist nach Abpfiff Größe und nimmt den Auszeit-Fehler auf seine Kappe. Das war eine Schlüsselszene in der heißen Phase. Danach war Deutschland gebrochen. Dennoch gibt es genug Fragezeichen, wie das DHB-Team das Spiel in der zweiten Hälfte aus der Hand geben konnte.

17. Januar, 22.13 Uhr: Serbien macht das 30:27 und gewinnt das Spiel

Was für eine Demütigung! Serbien nimmt zwölf Sekunden vor Ende noch eine Auszeit - bei Zwei-Tore-Führung und Ballbesitz. Dann fällt das 30:27 und es ist Schluss. Serbien dreht phänomenal das Spiel, Deutschland kann es nicht fassen.

Wie konnte das passieren? Das DHB-Team steht nach einem irren Spiel unter Schock. © Sina Schuldt/dpa

17. Januar, 22.11 Uhr: Deutschland weiter zwei Tore zurück

Treffer auf beiden Seiten, Serbien weiter zwei Tore vorne. Noch 50 Sekunden auf der Uhr.

17. Januar, 22.09 Uhr: Zerbe versemmelt Siebenmeter, Serbien in Unterzahl

Serbien trifft zum 27:25. Das wird jetzt schwer, Deutschland muss in zwei Minuten zwei Tore aufholen. Doch es gibt esSiebenmeter und Zwei-Minuten für die Serben. Und was macht Zerbe? Semmelt den Ball übers Tor. Autsch!

17. Januar, 22.07 Uhr: Serbien führt und Gislason patzt

Ist das unglücklich! Gislason nimmt die Auszeit, während Knorr wirft und trifft. Das Tor zählt nicht. Das Schiedsrichter-Gespann guckt sich die Szene in der Zeitlupe, selbst da ist es kaum aufzulösen. Die ENtscheidung bleibt bestehen, ist das bitter! Serbien führt 26:25. Noch zweieinhalb Minuten.

17. Januar, 22.02 Uhr: Zwei Minuten gegen Köster, Serbien gleicht aus

Was für ein Nervenkrimi inzwischen. Köster bekommt zwei Minuten nach serbischem Konter. Den Siebenmeter verwandelt Serbien zum 25:25. Gislason nimmt Wolff beim nächsten Angriff aus dem Tor. Dann versteht das DHB-Team (wieder einmal) eine Schiri-Entscheidung nicht.

17. Januar, 22 Uhr: Zerbe trifft, Wolff hält, Deutschland führt

Zerbe verwandelt den Siebenmeter, danach hält Super-Andy im Tor! 25:24.

17. Januar, 21.58 Uhr: Uscins mit der Führung!

Deutschland ist zurück, Uscins markiert das 24:23. Der Knoten ist offensiv endlich wieder geplatzt, auch die Halle ist wieder da! Im Anschluss gleicht Serbien wieder aus. Noch sechseinhalb Minuten.

17. Januar, 21.55 Uhr: Ausgleich durch Schluroff!

Deutschland in Überzahl und mit dem Siebenmeter-Treffer. Schluroff ist jetzt auch wieder dabei und donnert den Ball zum 23:23 ins Netz.