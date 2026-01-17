Handball-EM live: Deutschland zur Pause vier Tore vorne!

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Schreckmoment um DHB-Hexer Andy Wolff! Auge mit Blut vollgelaufen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Am Donnerstag ist der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer gefallen!

Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft. Zum Vorrunden-Auftakt holte sich das DHB-Team mit einem Sieg gegen Österreich Selbstbewusstsein und übernimmt vorerst die Gruppenspitze, doch es folgen noch schwere Spiele gegen Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar), mit denen das Weiterkommen besiegelt werden muss. TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit den allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

17. Januar, 21.10 Uhr: Schluroff lobt das Tempospiel und die starke erste Hälfte

Schluroff tritt nach seinen zwei Treffern vor dem Pausengang noch schnell vors Mikro und meint: "Im Großen und Ganzen ist es das Tempospiel, was uns so gefährlich macht." Außerdem lobt er den serbischen Keeper. Bis dahin gibt es wenig zu mäkeln.

17. Januar, 21.08 Uhr: Wieder Schluroff, wieder drin, vier Tore-Führung zur Pause

Wieder Schluroff, wieder ist der Ball drin. Mit einer vier Tore-Führung und einem 17:13 geht es in die Kabinen.

17. Januar, 21.06 Uhr: Schluroff-Geschoss, DHB drei Tore vorne

Anderthalb Minuten vor der Halbzeit nimmt Gislason die erste Auszeit. Kurz danach hämmert Schluroff mit 134 km/h den Ball zum 16:13 rein. Noch 37 Sekunden vor der Pause auf der Uhr, jetzt nimmt Serbien die erste Auszeit.

17. Januar, 21 Uhr: DHB weiter zwei Tore vorne, Späth on fire

Späth on fire und mit Parade Nummer sieben. Uscins macht das 14:12 nach 26 Minuten, Deutschland trifft jetzt sehr konstant.

17. Januar, 20.55 Uhr: Serbien kommt zurück, dann zaubert Knorr

Serbien nutzt einen deutschen Ballverlust und einen Siebenmeter, um auf 11:10 zu verkürzen. Kurz darauf setzt Knorr Golla rückwärts durch die Beine in Szene, 12:10.

17. Januar, 20.52 Uhr: DHB drei Tore vorne!

Semper spielt hier richtig stark auf und markiert seinen dritten Treffer zum 11:8 nach 18 Minuten. Kurz darauf pariert Späth.

17. Januar, 20.49 Uhr: Deutschland nutzt Überzahl nur bedingt

Nach 14 Minuten steht es 8:8. Deutschland legt vor, Serbien zieht nach. Dann hagelt es die erste Zwei-Minuten-Strafe für die Serben, die Überzahl nutzt Deutschland nur bedingt zum 9:8.

Serbiens Keeper Milosavljev erweist sich in den ersten Minuten zum deutschen Endgegner. © Sina Schuldt/dpa

17. Januar, 20.42 Uhr: Serbiens Keeper der beste Mann

Der serbische Torhüter zeigt schon in den ersten zehn Minuten seine Extraklasse, pariert über 50 Prozent deutscher Abschlüsse. Dann findet Knorr die Lücke und bringt Deutschland mit 5:4 in Führung.

Alfred Gislason ballt die Faust. Nach zehn Minuten führt Deutschland. © Sina Schuldt/dpa

17. Januar, 20.39 Uhr: Deutschland aufmerksam und kurz vorne

Deutschland klaut Serbien viele Bälle, Knorr vollendet einen Konter zur Führung, ehe Serbien zum 4:4 ausgleicht.

17. Januar, 20.36 Uhr: Ausgeglichenes Spiel und Remis nach fünf Minuten

Späth pariert direkt den ersten serbischen Abschluss, Zerbe macht für Deutschland das 1:0, Knorr das zweite Tor. Nach fünf Minuten steht es 3:3.