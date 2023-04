7 Sekunden vor Schluss! HC Elbflorenz erkämpft sich wichtigen Sieg

Dresden - Dem HC Elbflorenz ist ein umjubelter Befreiungsschlag gelungen. Nach 4:14 Punkten in der Rückrunde und zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Dresdner Zweitliga-Handballer das Kellerduell gegen Eintracht Hagen mit 26:25 (12:11) gewonnen.

Pure Freude, als sieben Sekunden vor Schluss das Siegtor fiel. © Lutz Hentschel

"Ich bin sehr, sehr glücklich. Das war kein Handball-Leckerbissen, aber wir haben über sechzig Minuten Kampf und Leidenschaft gezeigt. Das war ein super Ostergeschenk", freute sich HCE-Chefcoach Rico Göde.



Die Partie begann intensiv. Ivar Stavast traf nach 43 Sekunden zum 1:0. Anschließend scheiterte Philip Jungemann. Bis zum 2:0 durch Stavast zeigte Marino Mallwitz im Kasten des HCE bereits zwei Paraden.

Der Keeper glänzte wenig später mit einer spektakulären Doppelparade, doch das 4:5, den ersten Rückstand, konnte er nicht verhindern.



Es sah nicht gut für die Gastgeber aus, als Nils Kretschmer und Stavast innerhalb von 15 Sekunden Zeitstrafen kassierten, Elbflorenz mit 5:6 erneut in Rückstand geriet. Aber der 20-jährige Maurice Niestroj glich in doppelter Unterzahl zum 6:6 aus.

Der HCE zeigte sich in der Folge in Ballerlaune, legte resolut zum 10:6 vor (23.). Danach allerdings schlichen sich wieder ein paar Fehler im Angriff ein. Die Gäste bedankten sich - 11:11. Michael Schulz sorgte mit dem letzten Wurf vor der Pause für das 12:11.

Den besseren Start in die zweite Hälfte zeigten die Gäste mit drei Treffern in Folge. Das 12:14 war ein Kontertor nach Dresdner Ballverlust im Angriff. Aber es kam noch schlimmer für Elbflorenz. Beim Stand von 14:15 humpelte Stavast nach einem Zusammenprall verletzt vom Feld. Obendrein erhielt Mindaugas Dumcius eine Zeitstrafe, der Rückstand wuchs auf 14:17 an.

Doch der HCE kämpfte, glich unter dem Jubel der 1521 Zuschauer in der BallsportARENA zum 17:17 aus. Die Freude hielt allerdings nicht lange, weil Hagens iranischer Torjäger Pouya Norouzinezhad einen Dreierpack zum 17:20 schnürte.