Elbflorenz-Coach André Haber: Darauf ist er nach Saisonende stolz

Dormagen/Dresden - Zweitligist HC Elbflorenz hat sein Ziel erreicht und die Saison 2023/24 auf Platz vier abgeschlossen. Allerdings hing der am letzten Spieltag sogar noch am seidenen Faden.

Anfang der zweiten Hälfte wurde das Polster auf 19:13 ausgebaut, doch dann dominierten plötzlich die Hausherren. Sie kämpften sich Tor um Tor heran und glichen in Unterzahl zum 28:28 (52.) aus. Beim Stand von 31:31 hatte Dormagen die Chance, erstmals in Führung zu gehen.

Der HCE bot in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und wurde seiner Favoritenrolle voll gerecht. Mit einer 17:12-Führung ging es in die Kabinen.

In die Sommerpause gehen die Tiger aber noch nicht. "Am Donnerstag treffen wir uns noch einmal zum Training, weil wir am Freitag noch ein Spiel gegen den HC Glauchau/Meerane haben", so Haber. "Das ist meine Heimat und die Stadt Meerane feiert 850-jähriges Jubiläum. Da gibt es eine Festwoche mit vielen kulturellen Highlights und wir dürfen eins davon sein."

Anwurf in der Karl-Heinz-Freiberger-Sporthalle ist um 17 Uhr.