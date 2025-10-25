Auswärtssieg! HCE entscheidet Krimi gegen die Eulen für sich

Ludwigshafen - Das war ein richtiger Kraftakt! Bei den Eulen Ludwigshafen setzte sich der HC Elbflorenz nach einem intensiven Krimi mit 31:30 (13:12) durch. Der siebte Ligasieg in Serie und der erste jemals in Ludwigshafen katapultiert die Dresdner vorerst auf den dritten Tabellenplatz.

Sechs Treffer! HCE-Kapitän Sebastian Greß war Dresdens bester Werfer. © Lutz Hentschel

Doch ein Selbstläufer war dieser Sieg absolut nicht. Schon der Beginn des Spiels war fahrig. Beide Mannschaften machten viele Fehler und kamen nicht in ihren Rhythmus.

Die HCE-Abwehr stand gut, sowohl Dresdens Schlussmann Marino Mallwitz als auch der Innenblock waren immer wieder zur Stelle. Doch was in der Abwehr so gut funktionierte, klappte im Angriff überhaupt nicht.

Die Dresdner machten zu viele einfache Fehler und verzweifelten dazu am starken Eulen-Keeper Mats Grube. Er stand schon nach der ersten Hälfte bei acht Paraden. So konnte sich kein Team wirklich absetzen. In der 28. Minute war es Ivar Stavast, der sich mal durchtanzte und zur 13:11 Führung traf.

Beim Wurf bekam der Niederländer auch noch einen Ellenbogen ins Gesicht. Für das Foul bekam Ludwigshafens Abwehr-Spezialist Mihailo Ilic die rote Karte.