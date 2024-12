Bitter! HCE fehlt wichtige Stütze zum Jahresendspurt

Dresden - Eigentlich wollte man beim HC Elbflorenz in den letzten beiden Spielen des Jahres noch einmal richtig Gas geben und die Maschine nach der Niederlage in Minden wieder ins Rollen bringen. Ein wichtiger Baustein dafür ist nun aber weggebrochen.

Seidler kam in den vergangenen Wochen - wohl auch beflügelt von seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung - immer besser in Fahrt. Der November hätte für den 26-Jährigen nicht besser laufen können.

"Es ist sowohl für uns als auch für Oliver selbst äußerst bedauerlich, da er sowohl in der Defensive als auch im Angriff eine tragende Säule in unserem Spiel ist. Besonders schmerzlich ist, dass er die stimmungsvollen Weihnachtsspiele, die für jeden Handballprofi ein Highlight sind, nun leider verpassen wird", erklärt der Sportliche Leiter der Tiger, Rico Göde (42).

Oliver Seidler war im November der beste Spieler der gesamten Liga. © Lutz Hentschel

Im gesamten November erzielte der gebürtige Leipziger 25 Tore mit einer Wurfquote von fast 90 Prozent und wurde als bester Spieler des Monats der HBL2 ausgezeichnet.

Mit bisher 57 Toren bei zwölf Fehlversuchen ist Seidler hinter Lukas Wucherpfennig (29, 66 Tore) und Sebastian Greß (29, 63) drittbester Werfer des HC Elbflorenz. Mit 82,61 Prozent kann allerdings kein Tiger eine bessere Wurfquote vorweisen.

Zuletzt in Minden fehlte der wuchtige Angreifer bereits. Am Sonntag daheim gegen Hüttenberg und am 27. Dezember in Konstanz kann er ebenfalls nur zuschauen.

Göde: "Dennoch sind wir zuversichtlich, diesen Ausfall mit unserem breiten Kader kompensieren zu können, indem andere Spieler Verantwortung übernehmen."