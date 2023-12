Da wäre mehr drin gewesen: HCE kassiert sechste Auswärtspleite in Lübeck!

Kapitän Sebastian Greß trieb seinen HCE in Lübeck immer wieder in der Offensive an, erzielte mit neun Würfen acht Treffer. Allerdings konnten Greß & Co. auswärts erneut keine Punkte sammeln. © imago/eibner

Dresdens starker Keeper Marino Mallwitz (15 Paraden) ärgerte sich nach dem Abpfiff: "Es ist bitter, mal wieder auswärts so knapp zu verlieren. Wir hätten deutlich mehr mitnehmen können, aber sind an uns selbst gescheitert."

Die Gastgeber zeigten den besseren Start, führten 6:3. HCE-Chefcoach André Haber nahm schon nach knapp zehn Minuten eine Auszeit, forderte von seinen Schützlingen ein besseres Rückzugsverhalten. Auffallend: Der VfL war nach schönen Zuspielen mehrfach vom Kreis erfolgreich.

Nur gut, dass Mallwitz an alter Wirkungsstelle immer wieder mit Paraden glänzte und sein Team so im Rennen hielt. Mindaugas Dumcius glich zum 8:8 aus (16.). Doch die Lübecker, die in der Abwehr kompakter standen als der HCE, zogen wieder auf plus drei weg.

Die Dresdner machten sich das Leben zusätzlich schwer, indem sie sich in der ersten Halbzeit fünf Zeitstrafen einhandelten (Lübeck 2). Mit der letzten Aktion vor der Pause verkürzte Greß zum 13:14.