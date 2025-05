Daheim noch ungeschlagen! Hartes Brett für den HC Elbflorenz

Dresden - Hüttenberg hat, was der HC Elbflorenz gern hätte. Der TV 05/07 belegt aktuell (noch) den zweiten Aufstiegsrang in der 2. Bundesliga. Beim letzten Auswärtsspiel der Saison am heutigen Samstag (19.30 Uhr/DYN) können die Tiger noch einmal zeigen, dass sie eigentlich auch dorthin gehören.

Im Hinspiel im Dezember gewannen Timo Löser (25, M.) & Co. knapp. © Matthias Rietschel

So einfach, so schwer! Denn Hüttenberg ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen, einzig gegen den Tabellenführer Bergischer HC gab's ein Remis.

Das soll sich ausgerechnet im letzten Anlauf selbstredend nicht ändern. Zumal Aufstiegskonkurrent GWD Minden, das zuletzt in Dresden (33:30) gewann, punktgleich auf Platz drei auf einen Ausrutscher der Hessen lauert.

"Daher wird es ein wirklich unangenehmes Spiel für uns – in einer lauten Halle, in der das ganze Dorf hinter dem Team steht. Sie wollen unbedingt aufsteigen, was das Ganze nicht leichter macht", weiß André Haber (38) um die frenetischen Fans in der zuletzt mit 1450 Anhängern vollen Halle.

Der HCE-Coach fordert: "Da müssen wir die Ruhe bewahren und mental in einem guten Zustand sein!" Gar nicht so einfach, denn für sein Team geht es schon länger um nichts mehr außer der Ehre. Ein Achtungserfolg beim starken Aufstiegsaspiranten würde definitiv guttun!