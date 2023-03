Das Ziel war mindestens Platz vier, doch jetzt braucht der HCE Punkte gegen den Abstieg!

Mindaugas Dumcius ist wieder fit. "Minde" war in Eisenach umgeknickt und musste schon früh vom Feld. © Lutz Hentschel

"Es wäre falsch, wenn wir uns nicht mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen würden", erklärt Chefcoach Rico Göde (40). Und sagt mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag: "Es ist wichtig, dass wir uns gegen Konstanz einen Sieg erarbeiten." Konstanz steht auf dem 17., dem ersten Abstiegsplatz.



Das Heimspiel ist der Auftakt zu einer Englischen Woche, in der am Mittwoch die Auswärtsaufgabe beim VfL Potsdam folgt und es am 26. März daheim gegen Coburg geht.

"Gut punkten", lautet dafür die Devise. Was das genau heißt, wollte Göde nicht nach außen tragen.

Nach zuletzt drei Niederlagen ist der Druck groß. Ex-DHfK-Coach André Haber (36), der ab Juli neuer HCE-Cheftrainer wird, sitzt am Sonntag als aufmerksamer Beobachter in der BallsportARENA.

Die Verletzungssorgen sind weiter groß. Christos Mylonas hat sich beim Länderspiel-Einsatz für Griechenland eine Bänderverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.