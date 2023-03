Der HC Elbflorenz hat ein ganz klares Ziel: Coburg schlagen!

Dresden - "Wir wollen nach dem Spiel einen Punkt vor unserem Gegner sein", hat HCE -Chefcoach Rico Göde das Ziel fürs Heimspiel gegen den HSC Coburg am Sonntag klar und deutlich formuliert. Vier Tage nach der 32:35-Niederlage in Potsdam soll im eigenen Wohnzimmer wieder ein Sieg gelingen.

Lukas Wucherpfennig (27, 2.v.r.) will mit seinem HCE gegen Coburg einen Sieg feiern. © Lutz Hentschel

"Uns fehlt die Konstanz. Wir sind in dieser Saison in der Abwehr nicht so stabil", redet Elbflorenz-Torjäger Lukas Wucherpfennig (159 Treffer) nicht um den heißen Brei herum.

Und er fordert mit Blick auf das Spiel gegen seinen Ex-Verein Coburg: "Da müssen wir besser sein im Verbund Abwehr-Torhüter, wir müssen uns mehr gegenseitig helfen."



Die Kontrahenten HCE und HSC haben eines gemeinsam: Beide Mannschaften zeigen sich "sehr wechselhaft", so Göde.