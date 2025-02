Duell gegen den besten Kumpel! HCE-Löser heiß auf ein "Handball-Fest"

Dresden - Endlich ist es so weit: Die Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga startet. Für den HC Elbflorenz geht es direkt mit einem Kracher los: Am heutigen Sonntag (17 Uhr) kommt der Dessau-Roßlauer HV in die BallsportARENA. Nicht nur aufgrund des Ostderbys ein besonderes Duell.