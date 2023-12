Ende der englischen Woche: Nordhorn ist eine harte Nuss, aber HCE will sie knacken!

Dresden - Es ist der Abschluss der englischen Woche, wenn der HC Elbflorenz am heutigen Sonntag um 17 Uhr die HSG Nordhorn-Lingen empfängt.

Gegen Hagen zeigte der HCE, hier mit Doruk Pehlivan (25) im Angriff, seine Offensiv-Power. Kann Elbflorenz am Sonntag auch Nordhorn-Lingen schlagen? © Matthias Rietschel

Mit einem Schützenfest waren die Dresdner in das erste Spiel innerhalb von sieben Tagen gestartet, hatten Eintracht Hagen mit 40:33 weggefegt.

Am Mittwoch folgte dann aber in Ludwigshafen der ärgerliche Dämpfer. Nach 45 Minuten hatte der HCE mit 23:19 bei den Eulen geführt, doch am Ende verlor er 29:31 und stand mit leeren Händen da.

"Wir müssen daraus unsere Lehren ziehen. Es gilt, mehr Ruhe zu bewahren. Zu viel Hektik hilft nicht, ist nicht gut. Es geht darum, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln", sagt Chefcoach André Haber (37).