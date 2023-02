Erster Neuzugang! HCE schnappt Konkurrent diesen Leistungsträger weg

Julian Possehl (30, r.) beim Wurfversuch im DHB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Gummersbach. © Imago / Eibner

Das gab der HCE am Mittwoch bekannt, machte zur Vertragslaufzeit aber keine Angabe.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Julian Possehl einen erfahrenen Rückraumspieler verpflichten konnten. Bei der HSG Nordhorn-Lingen gehörte er sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga stets zu den Leistungsträgern", freute sich Rico Göde (40), der zur Spielzeit 2023/24 das Amt des Sportlichen Leiters übernehmen wird.

Und der 40-Jährige fügte an: "Aus spielerischer Sicht ist Julian ein sehr athletischer Rückraumspieler, der durch seine Schnelligkeit sowohl offensiv als auch defensiv ein sehr gutes Tempospiel aufweist. Dazu verfügt er über ein gutes Spielverständnis und arbeitet auch abseits des Balles sehr viel für die Mannschaft."

Der gebürtige Osnabrücker startete seine Laufbahn bei den Sportfreunden Loxten in Versmold, 2013 gelang ihm beim TBV Lemgo der Durchbruch. Inzwischen hat der Linkshänder über 340 Partien in der 1. und 2. Handball-Bundesliga auf dem Buckel.

"Ich freue mich sehr darauf, ab Sommer ein Teil der HC-Familie sein zu dürfen und möchte meinen Teil dazu beitragen, um die Zukunft erfolgreich mitzugestalten. Nach gut fünf Jahren in Nordhorn war es nun für mich an der Zeit, noch einmal frischen Wind in meine sportliche Laufbahn zu bringen", erklärte Possehl.