HC Elbflorenz: Diesen großen Wunsch hat der Dresdner Handball-Coach

Dresden - Die ersten drei Pflichtspiele sind gespielt, im DHB-Pokal und in der HBL 2. Für den HC Elbflorenz soll es in dieser Saison mindestens mal wieder Platz vier, gern aber noch viel mehr sein.

Siege feiern, so viele wie möglich. Das ist das Ziel des HC Elbflorenz. © IMAGO/Hartmut Bösener

Im TAG24-Interview ordnet Coach André Haber die Vorbereitung und die neue Saison ein.

TAG24: Herr Haber, mit welchen sportlichen Zielen gehen Sie in die Saison? Jedes Spiel gewinnen und dann aufsteigen?



André Haber: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Zweitligist in ein Heim- oder auch Auswärtsspiel geht und hofft, dass es heute nicht so hoch wird. Ich gehe schon davon aus, dass jeder jedes Spiel gewinnen will und die Liga zeigt das auch. In Deutschland zeichnet diese beiden Ligen aus, dass der Tabellenletzte den Tabellenführer schlagen kann. Sicherlich nicht in zehn Spielen zehnmal, aber vielleicht in einem von zehn Spielen. Und das macht es auch so spannend.

Ich bin hierhergekommen und habe gesagt, ich möchte, dass Dresden zu einer Spitzenmannschaft wird, weil ich das Potenzial hier sehe, weil ich daran glaube, weil ich den Kader sehe, weil ich die Jungs sehe und auch sehe, wie wir mittlerweile miteinander umgehen. Und ich glaube, dass sich in der Mannschaft mittlerweile so ein Band entwickelt hat, was nur schwer von anderen zu zerreißen ist. Und dann glaube ich, dass wir eine sehr gute Saison spielen können. Wir waren vergangene Saison am Ende wegen eines Tores auf Platz vier, ansonsten wäre es Platz fünf oder vielleicht sogar Platz sechs geworden.

Was ich damit sagen will: Es ist super eng. Ich möchte an die Leistung der vergangenen Saison anknüpfen, sodass wir wieder in diese Tabellenregion vorstoßen können."