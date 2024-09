HC Elbflorenz entführt aus Lingen beide Punkte

Seidler, der in den ersten Saisonspielen bereits zweimal die Rote Karte gesehen hatte, erhielt kurz vor der Pause seine zweite Zeitstrafe. Mit einer 19:16-Führung der Dresdner ging es in die Kabinen.

Es blieb bis Mitte der ersten Halbzeit ein absolut ausgeglichenes Spiel in der Lingener EmslandArena - 9:9 (17.). Positiv für den HCE: Doruk Pehlivan war nach seinem Cut an der Lippe erstmals wieder dabei, sorgte in der Abwehr mit für Stabilität und vorn für Torgefahr.

Nach 37 Sekunden sorgte Oliver Seidler für das Dresdner 1:0. Die Gastgeber glichen in der 3. Minute aus.

Doruk Pehlivan war mit 9 Toren der erfolgreichste Werfer des HCE. © Mathias M. Lehmann

Nach dem Seitenwechsel dominierte Elbflorenz die Partie in allen Belangen. Nach einem Doppelschlag von Jonas Thümmler hieß es 28:21 (46.).

Aber einen Doppelschlag bejubelte auch die HSG, die auf minus fünf verkürzte.

"Das ist noch nicht beendet. Das Spiel geht 60 Minuten", wetterte Haber in der Auszeit. Eine Ansprache, die er in der Schlussphase noch einmal wiederholen musste. Am Ende hieß es 34:30 für den HCE.

Julian Possehl, der in der Abwehr viel geackert hatte, sagte nach dem Erfolg an seiner ehemaligen Wirkungsstätte: "Das war eine solide Vorstellung von uns. Die erste Halbzeit war umkämpft, in der zweiten konnten wir uns absetzen. Wir sind happy, dass wir beide Punkte entführen konnten."