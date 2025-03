Nach sechs Jahren an der Elbe: Handballer Dumcius verlässt Dresden

Mindaugas Dumcius (29, r.) verlässt den HC Elbflorenz nach sechs Jahren im Sommer. © Lutz Hentschel

Nachdem die Nachrichten aus personeller Sicht bei den Dresdnern zuletzt ausschließlich positiver Natur waren - kürzlich verlängerte Leistungsträger Ivar Stavast (27) - gibt es nun weniger erfreuliche Neuigkeiten.

Denn die Wege des Litauers Dumcius und des HC Elbflorenz trennen sich im Sommer. Nach sechs Jahren bei den "Tigern" wird er sich dem österreichischen Verein Bregenz Handball anschließen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.



"Mindaugas hat sich in den vergangenen sechs Jahren sowohl spielerisch als auch menschlich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir bereits in unserer achten Zweitligasaison sind", sagte der Sportliche Leiter Rico Göde (42) zum Abgang des litauischen Nationalspielers.

2009 kam der 1,92-Meter-Hüne vom damaligen Ligakonkurrenten EHV Aue. 186-mal streifte er sich seitdem das Trikot der Tiger über, steuerte dabei 603 Tore bei.