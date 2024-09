HCE setzt auf Jugendarbeit, aber eine Auszeichnung fehlt noch!

"Harte Parameter, die man nicht verhandeln will. Man kann sie aber nicht alle nur Schwarz und Weiß sehen. Mehrumfänge und Schul-Kooperationen sind wichtiger für die Jungs, als immer in der höchsten Liga zu spielen", so Göde.

"Bei manchen Sachen performen wir über. Wir haben Sportler an den Schulen, wir haben Jungs hier, die mehr Umfänge fahren und wir haben hauptamtliche Trainer. Wir spielen aber nicht in der Junioren-Bundesliga. Deswegen gibt es kein Jugendzertifikat von der HBL", erklärt der Sportliche Leiter Rico Göde (42).

Gonzalo Tajuelo (l.) kümmert sich beim HCE um den Nachwuchs. © Jens Maßlich

"Wir forcieren dort schon sehr lange eine Bewerbung, haben die schon vor einiger Zeit eingereicht. Wir bemühen uns sehr stark darum, mit allem, was dazugehört", erklärt Göde und macht klar, was in den vergangenen Jahren bei den Tigern alles in die Jugendarbeit investiert wurde.

Im Nachwuchs arbeiten bereits hauptamtliche Trainer und Koordinatoren mit Gonzalo Tajuelo und Max Domaschke. Es gibt einen Athletik- und einen Langhantel-Athletik-Coach, auch sportpsychologische Betreuung wird angeboten.

Außerdem organisiert der Verein an Schulen in und um Dresden Ganztagsangebote für Kinder - ebenfalls mit einem hauptamtlichen Trainer.

"In erster Linie geht es darum, die Kinder wieder für den Sport zu bewegen", so Göde. "Ich will die Kinder wieder für den Sport begeistern. Wenn sie etwas anderes als Handball machen wollen, auch okay. Hauptsache, sie kommen weg von dem kleinen leuchtenden Teil."

Beziffern will der sportliche Leiter die Investitionen in die Jugend nicht. "Wir sind ein Verein, der in der Verantwortung steht und auch was zurückgeben muss. Ja, das kostet Geld und du investiert was. Aber die Jugendspieler füllen das hier mit Leben."

Und am Ende soll natürlich auch das ein oder andere Talent für die Profi-Mannschaft herausspringen. Göde ist aber klar: "Das bekommst du nicht in einem Jahr hin. Wenn er gerade erst D-Jugend spielt, müssen wir noch etwas warten."