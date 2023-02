HC Elbflorenz siegt überraschend über Bietigheim: "Hochintensives Spiel"

Dresden - Marius Noack musste nach dem Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim so viele Autogramme schreiben wie noch nie. Ein Wunder war das nicht. Der Torhüter des HC Elbflorenz war der Held des Abends beim umjubelten und hart erkämpften 33:31-Sieg.

Hart erarbeitet und wohlverdient: Torwart Marius Noack freut sich über den Sieg. © Lutz Hentschel

Noack, der für den erkrankten Stammkeeper Marino Mallwitz einsprang, glänzte mit 13 Paraden, darunter zwei gehaltenen Siebenmetern. Und erzielte zudem einen Treffer, als er den Ball über das gesamte Spielfeld in den verwaisten Kasten der Gäste beförderte.



2009 Zuschauer in der BallsportARENA sahen ein hart umkämpftes Match. Die größte Tordifferenz war drei - beim 12:15 aus Dresdner Sicht. Danach erzielten die Hausherren vier Treffer in Folge und gingen mit einem 16:15 in die Pause.

Der Vorsprung hätte eigentlich deutlicher sein müssen. Allerdings betrieb der HCE in der ersten Halbzeit nervenaufreibenden Chancenwucher.

In der zweiten Hälfte hatte sich Elbflorenz beim 28:26 (53.) zum zweiten Mal im Spiel eine Zwei-Tore-Führung erarbeitet. Nur 90 Sekunden später hatte Bietigheim ausgeglichen.

In den letzten drei Minuten hielt es kaum einen Zuschauer mehr auf seinem Sitzplatz. Nach zwei Toren von Lukas Wucherpfennig und zwei Paraden von Noack führte die Mannschaft von Chefcoach Rico Göde 32:30.

Die Gäste konnten noch einmal verkürzen, doch eine Sekunde vor Schluss traf Ivar Stavast zum 33:31-Endstand und warf anschließend eine Kusshand Richtung Fans.