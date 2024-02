HC Elbflorenz und Kapitän Greß wollen den Bock endlich umstoßen!

Dresden - Sie wollen zurück in die Erfolgsspur, sie wollen auswärts mehr Siege einfahren als in der Hinrunde. Daher haben die Jungs des HC Elbflorenz in der Vorbereitung drei Testspiele in der Fremde bestritten - in Prag, Pilsen und Dessau. Die haben sie alle gewonnen, das soll am Sonntag in Essen so bleiben.