HCE will Auswärts-Serie ausbauen, aber Gegner "wird mit Brass auflaufen"

Dresden - Die Sache mit den angeschlagenen Boxern: Der HC Elbflorenz muss am heutigen Freitagabend in Unterfranken ran. Der TV Großwallstadt hat alle seine vier Partien im Jahr 2024 verloren - zuletzt mit 32:34 in Ludwigshafen.

Die HCE-Spieler Doruk Pehlivan (25, M.) und Nils Kretschmer (31, r.) hatten die Großwallstädter im Hinspiel wie hier im Griff und gewannen 34:25. © Matthias Rietschel

"Die wollen sicher wieder aufstehen", sagte Lukas Wucherpfennig (28) vor dem Auftritt. "Gegen Großwallstadt, und gerade dort war es für uns immer unangenehm. Das wird es auch jetzt wieder. Aber wir sind gut drauf, wollen unsere kleine Serie weiter ausbauen."

Was Wucherpfennig meint: Dresden gewann die ersten beiden Partien in der Fremde im Jahr 2024 in Essen und Minden. Zuletzt gab es dann das spektakuläre 32:32 gegen Lübbecke. Dresden holte zuletzt fünf Punkte in Folge und ist im Stimmungshoch.

"Natürlich ist der dritte Auswärtssieg in Folge unser Ziel. Das hätte ich aber auch ausgegeben, wenn wir die letzten beiden Partien auswärts nicht gewonnen hätten", lächelte HCE-Coach André Haber (37).

"Uns wurde ja in der Hinrunde diese gewisse Schwäche nachgesagt. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir sie abgestellt haben", so Haber: "Ich weiß aber, dass es schwer werden wird. Großwallstadt wird aufgrund der letzten Ergebnisse mit ordentlich Brass auflaufen."