HCE-Akteure haben "Nebenjobs": DJ, Duftbeauftragter, Quizmaster

Dresden - Acht Siege in Folge - beim HC Elbflorenz läuft es wie geschmiert! Und das nicht nur auf dem Spielfeld. In einem Video auf den Social-Media-Kanälen des Vereins erzählen die Spieler von ihren "Nebenjobs" im Team.

Viktor Petersen Norberg (25, l.), Doruk Pehlivan (27, M.) und Oliver Seidler (26) haben wichtige Aufgaben auf und neben dem Platz. © Lutz Hentschel

Trainer André Haber (39) erklärt: "Jeder hat seine Aufgabe - so funktioniert eine Mannschaft. Das beginnt nicht erst auf dem Feld, sondern schon daneben."

Und diese Aufgaben sind teilweise echte Kuriositäten. Kapitän Sebastian Greß (30) ist der Duft-Beauftragte. "Ich kümmere mich um Duschbad und Deo, damit die Jungs nicht stinken", sagt er grinsend. "Klappt aber nur so semi bei manchen."

Oldie Julias Dierberg (33) ist als Geburtstagswart das Gedächtnis des Teams und Youngster Anton Preußner (20) kümmert sich um alles, was sonst keiner macht - wie Bälle aufzupumpen.

Ivar Starvast (27) wacht als Kassenwart über das Geld. "Das ist bei mir ganz safe", so der Niederländer. Keeper Robin Cantegrel (30) sorgt als Süßigkeiten-Beauftragter für die nötige Nervennahrung und Timo Stoyke (23) ist fürs Eis zum Kühlen zuständig. Der allseits beleibte Team-DJ ist Kreisläufer Oliver Seidler (26).

Kurios wird es bei Viktor Petersen Norberg (25). Der Norweger ist Quizmaster. Vor jedem Auswärtsspiel bereitet er ein Wissensduell über Stadt und Gegner vor.