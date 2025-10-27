HCE-Dramatik bis zur letzten Sekunde

Ludwigshafen - Was für ein Drama! Noch zehn Sekunden auf der Uhr, der HC Elbflorenz mit einem Tor vorn und im Ballbesitz, der wurde aber leichtsinnig hergeschenkt.

Marino Mallwitz (29) sicherte in der Schlusssekunde mit einer Megaparade den Sieg. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Trotzdem bissen sich die Tiger beim 31:30 (13:12) gegen die Eulen förmlich durch.

Der siebte Sieg in Serie und der erste überhaupt in Ludwigshafen war kein Selbstläufer und war letztlich Keeper Marino Mallwitz (29) zu verdanken, der mit einer Megaparade in letzter Sekunde gegen Finn-Lukas Leun (22) parierte.

"In der Abwehr haben wir viel richtig gemacht, da hat vieles funktioniert. Im Angriff haben wir unverhältnismäßig viele einfache Fehler gemacht. Das hat uns eigentlich die letzten Spiele ausgezeichnet, dass wir das nicht tun", so Coach André Haber.

"Am Ende war das glücklich, aber ich bin einfach froh über die zwei Punkte."