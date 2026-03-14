HCE sorgt im Tiger-Tempel für Rekord!
Dresden - Gegen TV Großwallstadt gab es einen Sieg, HBW Balingen-Weilstetten nahm zwei Punkte aus Dresden mit, im Pokal gegen MT Melsungen zeigte die Anzeigetafel der BallsportARENA nach 60 Minuten ein Unentschieden. Eines hatten alle drei Partien gemein: mit 2704 Fans war der Tiger-Tempel ausverkauft.
Läuft der Vorverkauf für das Heimspiel am Sonntag gegen den HSC 2000 Coburg (17 Uhr) so weiter, dann gibt es die maximale Heim-Auslastung beim HC Elbflorenz zum vierten Mal in dieser Spielzeit - Rekord.
Denn so häufig war die Hütte der Dresdner in einer Saison noch nie voll. 2023/24 gab es bei drei Spielen keine Tickets mehr. Diese Bestmarke ist bereits eingestellt.
"Wir sollten alles dafür tun, ein fünftes, sechstes oder siebtes Mal ausverkauft zu sein, um dort einen Rekord aufzustellen", wünscht sich Coach André Haber. Nur bei dieser Bestmarke soll es aus Sicht des 39-Jährigen dafür aber nicht bleiben:
"Die Mannschaft und ich würden uns kümmern, dass wir einen Punkterekord für den Verein aufstellen. Wenn alles zusammen passt, dann kriegen wir ein riesig gutes Saisonfinale. Dafür kämpfen wir!"
Sowohl die Spielzeiten 2024 als auch 2021 schlossen die Elbestädter mit 42 Punkten ab. Zu dieser Hürde fehlen aktuell noch acht Zähler - bei noch elf ausstehenden Partien kann dieser Wert definitiv noch fallen.
Geht der Plan des Trainers auf, also hamstert sein Team fleißig Punkte und ringt weiter im Rennen um den Aufstieg mit, ist eine volle BallsportARENA nur die logische Konsequenz. So wie am Sonntag gegen die Oberfranken.
Titelfoto: Matthias Rietschel