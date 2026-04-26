26.04.2026 08:00 Pokalsieger im Gepäck, Lizenzen da! Beim HCE gibt's nur positive Nachrichten

Beim HC Elbflorenz häuften sich in der vergangenen Woche die guten Nachrichten. Beflügelt das für das Auswärtsspiel in Essen?

Von Tim Schölzel

Essen - Als Samstag der Bus nach Essen rollte, waren beim HC Elbflorenz nur positive Nachrichten mit an Bord. Das hängt auch mit einer Premiere für zwei Akteure der Dresdner zusammen, hat aber noch viel mehr Gründe.

Lauro Pichiri (21, l.) fliegt mit Rückenwind beim HCE rein. Vergangenes Wochenende holte der 21-Jährige mit seinem Stammverein, den Füchsen Berlin, den DHB-Pokal. © IMAGO/Matthias Rietschel Mit Timo Löser (26) und Lauro Pichiri (21) tauchen der Rückraumlinke und sein nachverpflichteter Vertreter am Sonntag (17 Uhr) erstmals gemeinsam im Kader der Tiger auf. Während Löser vergangenen Freitag nach seinem Fußbruch vom 14. Februar auf der Bank Platz nahm, weilte Pichiri, der per Zweitspielrecht bei den Elbestädtern aufläuft, mit seinem Stammverein Füchse Berlin in Köln beim Final Four - und sicherte sich mit den Hauptstädtern den Titel. "Ich hoffe, dass der Junge gute Laune mitbringt", sagte André Haber (39) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei den Essenern. Rico Göde (44), Sportlicher Leiter des HCE, würde eine Getränke-Runde des frischgebackenen Pokalsiegers begrüßen. HC Elbflorenz Im Saisonendspurt: Das spricht für Elbflorenz, das dagegen! Egal wie, glücklich ist der 44-Jährige ohnehin schon.

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